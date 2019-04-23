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Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ: «ИМЕННО ВО ВРЕМЕНА НАХОЖДЕНИЯ АБХАЗИИ В СОСТАВЕ ГРУЗИИ АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК НАХОДИЛСЯ НА ГРАНИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ»

Новости Понедельник, 27 мая 2019 10:07
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МИД АБХАЗИИ: «ИМЕННО ВО ВРЕМЕНА НАХОЖДЕНИЯ АБХАЗИИ В СОСТАВЕ ГРУЗИИ АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК НАХОДИЛСЯ НА ГРАНИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ»

 

Сухум. 27 мая 2019 г. Абхазия-Информ. «…Именно во времена нахождения Абхазии в составе Грузии абхазский язык находился на грани исчезновения, а абхазская интеллигенция, выступавшая за сохранение языка и расширение прав абхазского народа, подвергалась гонениям». Об этом говорится в Комментарии МИД Республики Абхазия в связи с выступлением президент Саломе Зурабишвили по случаю национального праздника Грузии – Дня независимости.

Зурабишвили выразила сожаление по поводу того, что абхазский язык «находится на грани исчезновения, несмотря на заботу о нем грузинского государства». По мнению грузнского президента это вызвано тем, что «Россия проводит политику русификации в отношении абхазского народа, абхазской культуры и языка».

«Исторический опыт убедил народ Абхазии не полагаться на «заботу» со стороны Грузии. Этот опыт должен также убедить и грузинских лидеров переосмыслить свои представления о событиях недавнего прошлого. Не отказавшись от мифологизации и навешивания ярлыков невозможно адекватно оценивать современные реалии и вести конструктивный диалог о будущем», - отмечается в Комментарии МИД РА,

 

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КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Выступая в Тбилиси по случаю национального праздника Грузии – Дня независимости, президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила сожаление, что абхазский язык «находится на грани исчезновения, несмотря на заботу о нем грузинского государства». По мнению Зурабишвили, это вызвано тем, что Россия «проводит политику русификации в отношении абхазского народа, абхазской культуры и языка».

Данным заявлением госпожа Зурабишвили ярко продемонстрировала присущую грузинской элите историческую амнезию и неадекватное восприятие современных реалий. Мифологическая трактовка событий недавнего прошлого, активно используемая в постсоветской политике Грузии, позволяет сваливать собственные неудачи и просчеты на «внешние силы».

Продолжая целенаправленно формировать в лице России образ врага, в Тбилиси, по сути, предали забвению факты очевидной дискриминации абхазского народа в советский и постсоветский периоды. Можно было бы вспомнить, что именно во времена нахождения Абхазии в составе Грузии абхазский язык находился на грани исчезновения, а абхазская интеллигенция, выступавшая за сохранение языка и расширение прав абхазского народа, подвергалась гонениям. Но об этом сегодня в Грузии предпочитают не вспоминать. Гораздо выгоднее тиражировать абсурдный тезис о «русификации» Абхазии.

События 1992-1993, а также 2008 годов наглядно продемонстрировали «заботу» грузинского государства об абхазском народе. Следует напомнить, что в 2008 году Россия, которую президент Зурабишвили объявляет источником угрозы для Абхазии, надежно пресекла агрессивные намерения Грузии в отношении абхазского государства. Российская Федерация эффективно обеспечивает безопасность Республики Абхазия, оказывает поддержку в целях ее социально-экономического и культурного развития.

Исторический опыт убедил народ Абхазии не полагаться на «заботу» со стороны Грузии. Этот опыт должен также убедить и грузинских лидеров переосмыслить свои представления о событиях недавнего прошлого. Не отказавшись от мифологизации и навешивания ярлыков невозможно адекватно оценивать современные реалии и вести конструктивный диалог о будущем.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 27 мая 2019 10:09

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