УЧЕНИК 10-ГО КЛАССА ДАВИД ГОГУА НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МЧС ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ, ПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИ СПАСЕНИИ НА ВОДЕ

Сухум. 27 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Ученик 10-го класса Очамчырской средней школы Давид Гогуа награжден почетной грамотой МЧС Абхазии за мужество и героизм, проявленные при спасении на воде. Грамоту и подарок Давиду в классе вручили представители МЧС.

Летом 2018 года десятиклассник спас тонувшую в море женщину, отдыхавшую в Очамчыре. Юноша услышал крики тонувшей, не растерялся и бросился к ней на помощь.