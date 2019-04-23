 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

27 МАЯ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД
мая 27 2019

27 МАЯ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

По материалам госинформагентства «АПСНЫПРЕСС» за 27 мая 2014 года. ОППОЗИЦИЯ ПОТРЕБОВАЛА ОТСТАВКИ ПРЕЗИДЕНТА АЛЕКСАНДРА АНКВАБА…
РАУЛЬ ЛОЛУА: «ТО, ЧТО НАЧАЛОСЬ СО ЛЖИ И ЛИЦЕМЕРИЯ, ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ ТЕРРОРОМ»
мая 19 2019
РАУЛЬ ЛОЛУА: «ТО, ЧТО НАЧАЛОСЬ СО ЛЖИ И ЛИЦЕМЕРИЯ, ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ ТЕРРОРОМ»
ВОСПРИЯТИЕ РОЛИ И ФУНКЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В АБХАЗИИ
мая 11 2019
ВОСПРИЯТИЕ РОЛИ И ФУНКЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В АБХАЗИИ

Календарь событий

« Апрель 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УЧЕНИК 10-ГО КЛАССА ДАВИД ГОГУА НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МЧС ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ, ПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИ СПАСЕНИИ НА ВОДЕ

Новости Понедельник, 27 мая 2019 11:57
Оцените материал
(0 голосов)

 

Сухум. 27 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Ученик 10-го класса Очамчырской средней школы Давид Гогуа награжден почетной грамотой МЧС Абхазии за мужество и героизм, проявленные при спасении на воде. Грамоту и подарок Давиду в классе вручили представители МЧС.

Летом 2018 года десятиклассник спас тонувшую в море женщину, отдыхавшую в Очамчыре. Юноша услышал крики тонувшей, не растерялся и бросился к ней на помощь.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 27 мая 2019 11:59

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « МИД АБХАЗИИ: «ИМЕННО ВО ВРЕМЕНА НАХОЖДЕНИЯ АБХАЗИИ В СОСТАВЕ ГРУЗИИ АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК НАХОДИЛСЯ НА ГРАНИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.