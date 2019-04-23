ОТ ОТХОДОВ НА УЛИЦАХ ДО ГЛУБОКОЙ СОРТИРОВКИ: МИРОВОЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С МУСОРОМ

ТАСС . По данным Всемирного банка, ежегодно человечество производит чуть более 2 млрд тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). К 2050 году эта цифра грозит вырасти до 3,4 млрд тонн. Свою лепту — 60–70 млн тонн — вносят каждый год и россияне. При этом пока Россия обновляет систему обращения с ТКО, другие страны по-разному решают проблему. Например, в Японии население самостоятельно разбирает мусор на десятки категорий, жители Индии только учатся не выкидывать его просто на улице, а итальянские города то и дело оказываются на грани мусорного коллапса.

Страна остается одним из самых успешных европейских примеров борьбы с отходами. Ее жители начали раздельно собирать мусор еще в конце 1980-х годов, и сейчас в Германии сложилась система глубокой сортировки.

Так, на приписанной к дому площадке должно быть как минимум три контейнера — для пищевых отходов, для пластика, пакетов и упаковок и для бумаги и картона. Стеклянные бутылки и банки — из-под вина, масла или джема — относят в отдельные общественные баки на улице.

А тару от напитков можно сдать в специальные приемники — фандоматы, установленные во всех сетевых магазинах. При этом стоимость пластиковой бутылки или банки включена в цену почти каждого напитка, и, сдав емкость, эту переплату можно вернуть. Не хочешь сдавать бутылки — попросту не получишь назад уплаченные сверх напитка деньги. Таким образом государство приучило население не загрязнять окружающую среду вредным пластиком или жестяными банками. Крупногабаритный мусор типа мебели находит свое место на свалке — туда его можно отвезти либо самому, либо при помощи грузчиков. Одежду принимают благотворительные организации, а батарейки — магазины, где для этого устанавливают специальные коробки.

При этом как жители сортируют мусор у себя на кухне — это их личное дело, главное — правильно расфасовать его по контейнерам общего пользования. Штрафы за нарушение этих норм во всех федеральных землях существенно отличаются — за выкинутые в неположенном месте отходы можно заплатить от €30 до €75. А вот оставленный у бака старый шкаф или холодильник обойдется в €50–2500. При этом если нарушителя не получится найти, то расходы за вывоз такого мусора управляющая компания потом поделит поровну между всеми квартирами в подъезде.

Платит за вывоз мусора каждое домохозяйство. Стоимость может сильно варьироваться в зависимости от места проживания, числа квартир, объема и количества баков на подъезд. С учетом этих факторов управляющие компании и устанавливают тарифы. В среднем для крупных городов речь может идти о плате в €150–300 в год.

Находятся контейнеры в отдельных помещениях — либо на подвальных этажах, либо во дворах, но за специальной калиткой, закрывающейся на ключ. У каждого дома или подъезда свои баки, то есть воспользоваться мусоркой соседа в Германии не получится.

Ежегодно страна производит около 41 млн тонн мусора — примерно по 500 килограммов на человека (сопоставимо с Россией — прим. ТАСС). По разным данным, от 60 до 80% этого объема уходит на повторную переработку или мусоросжигательные заводы — для получения электроэнергии, а остальное отправляется на свалки. Почти 15% всего сырья, которое использует промышленность Германии, получено как раз с помощью переработки. Она, кроме того, еще и оказывается выгодным бизнесом — в 2017 году оборот мусороперерабатывающей отрасли составил примерно €70 млрд, а работало в этой сфере более 250 тыс. человек.

Переработка печатных плат из старых компьютеров на заводе в Берлине. Из них извлекают металлы — железо, алюминий, медь, никель, а также золото, палладий и тантал

Но, несмотря на отлаженный механизм утилизации, и у Германии остаются нерешенные проблемы в мусорной отрасли. В основном они связаны с современной культурой нерационального потребления. Экологи утверждают, что за последние четверть века объем необязательных отходов — одноразовые столовые приборы, посуда, салфетки, упаковки и т.д. — увеличивался столь стремительно, что общество попросту вовремя не увидело проблемы. По данным немецкого Союза защиты природы (NABU), потребители стали выбрасывать в два раза больше пластиковых вилок, ложек и ножей и сразу в шесть раз больше одноразовых стаканчиков. Касается такая "расточительность" и еды — немцы за год отправляют на помойку в среднем 7 млн тонн пригодной в пищу еды, подсчитали в Штутгартском университете. Решение специалисты предлагают искать в социальной рекламе, которая рассказывала бы гражданам, что они могли бы не покупать то, что им не нужно, а жертвовать вместо этого деньги на благотворительность.

Франция

В стране довольно давно существует раздельный сбор отходов. Мусорные баки маркируют крышками разных цветов. Белая крышка обозначает стекло. Желтая — отходы, которые идут на переработку. Выбрасывать в этот контейнер мусор надо непременно высыпая его из мешка, чтобы рабочие смогли увидеть содержимое контейнера. В противном случае муниципальные службы не будут его вывозить. А безответственного гражданина ждет серьезный разговор с соседями, чей мусор также останется в баках. В контейнер с коричневой крышкой выбрасывают все остальные отходы, которые подлежат сжиганию или захоронению на свалках. Продукты фармацевтики — старые таблетки, упаковки от них, термометры и так далее — можно сдать в любую аптеку, чтобы токсичные вещества не попадали ни в переработку, ни на общий полигон.

В некоторых местах контейнеров может быть больше. Отдельно могут стоять баки для пластиковых продуктов, картона и дерева. При этом следует помнить, что не весь пластик в принципе можно переработать.

Парижские контейнеры для перерабатываемого мусора и того, который подлежит сжиганию или захоронению. Опрошенные ТАСС жители французской столицы признались, что часто не могут с уверенностью сказать, перерабатывается ли та или иная упаковк

Чтобы облегчить населению жизнь, французские власти стараются лучше его информировать и объяснять принципы сортировки. Например, в Париже одно время была распространена система "электронных помощников", которые висели над мусоркой и после сканирования упаковки подсказывали, в какую именно урну ее следует опустить

Для нестандартных вещей существуют специальные пункты, куда их нужно вывозить самостоятельно, — около 4,5 тыс. по стране. А вот за выброс таких отходов в неположенных местах грозит штраф.

Проблема мусора для Франции носит не только экологический, но также и политический характер. Основным вызовом в сфере сохранения экологии в Евросоюзе называют переработку пластмасс. В мае 2018 года Еврокомиссия обнародовала правила, по которым токсичные пластмассы необходимо заменить на альтернативные материалы. Франция в этом пока уступает своим соседям — по данным Евростата, страна перерабатывает около 25% производимых пластмасс, что в два раза меньше, чем в Германии и Нидерландах. Но власти уже запретили одноразовые пластиковые пакеты в местных супермаркетах, чтобы выполнить свое обещание по использованию только переработанных материалов на территории всей Франции к 2025 году.

Переработкой отходов в стране занимаются 300 специализированных предприятий, которые производят 2,3 млн тонн вторичного сырья ежегодно. А общий уровень переработки в стране составляет 42%. При этом с момента принятия первого закона о переработке бытовых отходов в 1975 году количество свалок в стране уменьшилось с 6 тыс. до 230, а число мусоросжигательных заводов — с 300 до 128.

Также во Франции в последние годы набирает популярность социально-ответственная концепция потребления. Она строится на четырех принципах: демократичность, общественная полезность, смешанные ресурсы и их общее использование. Например, в Париже этот подход на практике вылился в создание 15 центров по сбору, ремонту и повторной реализации различной продукции. Центры эти разбиты по категориям — текстиль, картон, спорттовары, игрушки, бытовая техника и некоторые другие.

Но не весь мусор можно переработать и использовать вторично. Так что сейчас во Франции насчитывается около 130 заводов для сжигания неперерабатываемых отходов. При этом золу, которая остается после сжигания, используют при строительстве дорог, а тепло, выделяемое в процессе, — для отапливания близлежащих домов. Некоторые заводы расположены под землей и используют технологии, благодаря которым не производят ни дыма, ни неприятного запаха.

Большая часть отходов во Франции, как и в других странах мира, приходится на крупные корпорации. Чтобы повысить ответственность бизнеса, власти предусмотрели систему крупных штрафов и поощрений в виде льгот для ответственных предприятий.

За нарушение правил выброса мусора штраф предусмотрен и для физических лиц — €35. За оставленный на дороге мусор придется заплатить около €70, при этом сумма варьируется от города к городу. А тем, кто, например, решит выбросить старый диван где-нибудь в поле, придется заплатить штраф в €150 и рискнуть конфискацией машины. Чтобы правильно утилизировать крупногабаритную мебель или технику, необходимо обратиться в муниципальные службы, которые вывезут ее специальным транспортом.

Кроме того, помимо собственных отходов Франции приходится бороться со швейцарским "мусорным туризмом". Дело в том, что жители приграничных районов Швейцарии часто — из-за двойного налога у себя дома — ездят выбрасывать свой мусор на французскую территорию.

Италия

Практически на всей территории страны действует раздельный сбор мусора — опять же где-то в большей, где-то в меньшей степени. Так, в Риме нужно отдельно собирать чистую бумагу и картон, пластик и металл, органические отходы и неперерабатываемый мусор, а также стекло. На каждый вид мусора свой контейнер, вывоз которого осуществляется по определенным дням.

Что касается платы за вывоз мусора, то каждая городская администрация устанавливает свои тарифы. Как правило, они рассчитываются с учетом числа прописанных человек на одной жилплощади и колеблются от €150 до почти €600, но в среднем — €300 в год. Многочисленная семья платит больше, чем одинокий человек. При этом на юге тарифы выше, хотя средний доход населения здесь меньше, чем на севере, — €600–700 против €1000 по стране.

Никаких общих льгот и поощрений нет. Наоборот, вывоз крупногабаритного мусора осуществляется за дополнительную плату частными компаниями. Отдельные предметы — стиральную машину, шкаф, матрас — могут забрать бесплатно муниципальные службы.

В многоквартирных домах есть такой инструмент управления, как собрание жильцов. На них, по наблюдениям корреспондента ТАСС, все страшно ссорятся, но могут и заставить нерадивых жильцов подчиняться нормам.

А за мусор, выкинутый в неположенном месте, предусматриваются большие штрафы — до нескольких сотен евро. Тем не менее в Италии встречаются свалки вдоль второстепенных дорог. Особая проблема наблюдается с пластиком, которым завалено все, в том числе пляжи и морские побережья.

В целом в Италии сложилась очень неоднородная ситуация — где-то услугу сбора и утилизации мусора оказывают лучше, где-то хуже. Достаточно вспомнить громкие "мусорные скандалы" в 2007 году в Неаполе. Тогда эта проблема косвенно послужила причиной падения правительства Романо Проди. В частности, выяснилось, что весь механизм сбора и утилизации мусора держала в руках местная мафия. На разборы мусорных завалов пришлось бросать даже военных.

Сейчас на грани мусорного коллапса находится Рим. В столице иначе как катастрофой службу по сбору мусора не называют: расписание по вывозу того или иного типа отходов не соблюдается, полные контейнеры стоят на улице, и в них выкидывают все, что попало. А летом из-за высоких температур ситуация только усугубляется. На помощь приходят другие регионы, у которых лучше обстоят дела. Но кардинально ситуацию это не меняет.

Одним из образцовых регионов по части утилизации мусора считается остров Сардиния, где работает несколько мусоросжигающих предприятий последнего поколения. Всего в стране действует 39 мусоросжигательных заводов, которые в 2017 году утилизировали 18% отходов и произвели 4,5 млн МВт электричества и 2 млн МВт тепловой энергии. Около 27% отходов итальянцы перерабатывают для получения новых материалов, а все остальное идет на компостирование и подземное захоронение.

В Италии много говорят о проблемах загрязнения, о необходимости более ответственного подхода к сбору отходов. В разных частях страны уровень гражданского сознания разный — как правило, жители севера более ответственные. Власти пытаются закрывать свалки, но реальной альтернативы на общенациональном уровне пока нет. Всего в Италии действуют 127 мусорных полигонов.

В некоторых регионах поощряются новые инновационные технологии по переработке мусора и молодые стартапы. Также в стране пытались вводить запреты на пластиковые пакеты, но в итоге мера получилась половинчатой. Так, большие супермаркеты и сетевые магазины перешли на пакеты из перерабатываемых материалов, а на рынках и у китайцев по-прежнему в ходу пластиковые.

США

Ежегодно в стране производится более 250 млн тонн бытового мусора. На каждого жителя Нью-Йорка, например, по статистике санитарного управления города, в неделю приходится 11,33 килограмма отходов — 7,25 килограмма по месту жительства и 4,08 килограмма на работе.

Требования к переработке мусора устанавливают местные власти городов и штатов. А системы штрафов стимулируют население выносить мусор в определенное место в строго обозначенные контейнеры для макулатуры, стекла, пластика и прочих отходов. Например, в крупном 100-квартирном жилом комплексе на юге Нью-Йорка на каждом этаже установлены мусороприемники с подробной инструкцией — даже для металлических вешалок и для использованных батареек есть свои емкости.

Мусорные баки в парке около Бруклинского моста. Американская компания BusyBee, занимающаяся уборкой, со ссылкой на данные Агентства по охране окружающей среды, в 2018 году назвала Нью-Йорк самым грязным городом в стране

В некоторых штатах при покупке товаров в перерабатываемой таре в их стоимость включают определенную сумму (примерно около 10 центов) — в качестве залога.

Что касается вывоза мусора от здания, то в упомянутом выше жилом комплексе этим еженедельно занимается группа из шести сотрудников санитарного управления Нью-Йорка, и тут работают налоги горожан, так как все расходы несет муниципалитет.

Также контракт на уборку мусора в отдельных районах могут получить частные компании. По оценкам на сайте HomeAdvisor, месячные расценки вывоза могут колебаться от $60 до $620, а средний уровень по стране — $234. При этом расходы на вывоз зависят от того, к какой категории относится мусор — твердые коммунальные отходы (waste), утиль (junk) и отбросы (trash).

Наибольшие проблемы вызывает уборка утиля — старых шин, мебели, бытовой техники, для выноса и транспортировки которых требуется по меньшей мере два человека. Так, вывоз одного предмета мебели обойдется в $80, старого холодильника — $100, ванны — $130. Если же речь идет о сыпучих веществах, то минимальная ставка — $100 за вывоз 60 кубических футов (1,69 кубометров), а полный груз самосвала — от 420 до 480 кубических футов (11,8–13,5 кубометров) — $500, без учета оплаты труда рабочих.

Настоящий бич американских городов — пластиковый мусор. По оценке Агентства по охране окружающей среды США, в целом в стране производится более 30 млн тонн пластика в год, большая часть которого не подвергается переработке. В Нью-Йорке "пластиковую проблему" пытаются решить как с помощью запретов, так и стимулов для переработки вторсырья. Например, в зависимости от размеров одни магазины обязаны устанавливать емкости для сбора использованных пластиковых пакетов, а другие — разрабатывать собственные программы утилизации пластика. С 2019 года в городе нельзя подавать еду в одноразовых пищевых контейнерах из пенополистирола.

В целом разные штаты и города по-своему решают проблему пластикового загрязнения. А на федеральном уровне действует программа трех R — reduce, reuse and recycle (сокращение потребления, повторное использование, переработка). Ее цель заключается в увеличении переработки мусора и уменьшении количества свалок. Граждан учат многократно использовать то, что можно не выбрасывать, сортировать и правильно выносить отходы. Программа обязывает американцев покупать специальные пакеты для общих отходов и предоставляет им налоговые льготы для вывоза полезного вторсырья или органических веществ в специальные пункты.

Вторичное сырье в США перерабатывают более 550 заводов, еще около одной тысячи заводов специализируются на выработке биотоплива на основе вторсырья, также есть завод по производству сжиженного газа из утилизированных бытовых отходов. На сегодняшний день в переработке отходов заняты 1,5 млн человек, а оборот этой отрасли составляет около $250 млрд. За последние 30 лет уровень переработки отходов в целом по стране вырос в три раза и превысил 34%.

Канада

Страна озаботилась темой раздельного сбора мусора и его дальнейшей переработкой еще в начале 1980-х годов.

Сейчас жители Канады сортируют отходы в специальные контейнеры, которые мэрия выдает владельцам всех домохозяйств. Синие — для стекла, металлических банок, фольги, пластика, пакетов от молока и пластиковых пакетов. Черные — для бумаги, газет, журналов, картона. Зеленые — для пищевых и прочих мелких отходов. В многоквартирных домах такие баки стоят, как правило, в подземных гаражах, но могут и отличаться по цвету. Кроме того, в конце 2018 года их дополнили еще и отдельными контейнерами для батареек, шприцев и игл.

Крупногабаритный мусор — например, мебель, телевизоры или бытовую технику — жители Оттавы либо вывозят самостоятельно в специальные пункты приема либо за отдельную плату вызывают специалистов-утилизаторов. Также в Канаде принято сначала предлагать ненужные вещи, в том числе одежду, благотворительным организациям, которые распределяют их среди нуждающихся.

Специальные инспекторы следят за тем, правильно ли горожане сортируют мусор. Кроме того, в Канаде принято вывозить отходы разного типа по расписанию. За выставленный не в "свой" день мусор владельцу дома сначала сделают внушение, а за следующие нарушения его ждут штрафы — до 305 канадских долларов (около $232). В многоквартирном доходном доме (а таких в Оттаве большинство) нарушителю может грозить наказание вплоть до выселения.

Вывоз отходов от жилого дома в Оттаве. Узнать расписание, когда и какой тип мусора собирают, можно на сайте мэрии города. Каждый год в него вносят сезонные изменения

"Среднестатистическое домохозяйство, в котором проживает одна семья, платит ежегодно за вывоз и утилизацию мусора 88 канадских долларов ($67) плюс налог 38 канадских долларов ($29). Итого: 126 канадских долларов ($96)", — рассказала ТАСС директор городской службы твердых отходов Оттавы Мэрилин Журно. В многоквартирных домах средняя стоимость вывоза мусора для одной квартиры составляет 50 канадских долларов в год ($38). При этом средняя заработная плата в канадской столице сейчас составляет 53,48 тыс. канадских долларов в год ($40,6 тыс.).

Никаких специальных тарифов для пенсионеров, инвалидов или многодетных семей за вывоз мусора не предусмотрено — все платят одинаково.

На сегодняшний день уровень переработки всех отходов в Оттаве составляет около 50%. В будущем предполагается переход от сегодняшней схемы "делай — используй — утилизируй" к так называемой безотходной экономике, когда все отходы сводятся к минимуму, а сами материалы никогда не выбрасываются и используются повторно или полностью перерабатываются в новые продукты.

Работа сотрудника канадской компании, занимающейся переработкой электронных товаров для минимизации экологического загрязнения

В Канаде в целом очень серьезно относятся к экологии, поэтому экологическому воспитанию и образованию уделяют самое пристальное внимание как на федеральном, так и на региональном уровне. И оно дает результаты.

Так, в начале 2018 года в Монреале (провинция Квебек) — втором по величине городе Канады — ввели полный запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов в розничной торговле. Сейчас он действует еще в шести муниципалитетах трех канадских провинций. В Оттаве супермаркеты тоже активно призывают покупателей отказываться от пластиковых пакетов. А сети общественного питания города постепенно заменяют традиционные пластиковые трубочки для прохладительных напитков на бумажные. Некоторые канадские производители на своих товарах стали указывать, что упаковка произведена из переработанных отходов.

Япония

Страна принадлежит к группе государств, которые реализуют уже упоминавшуюся инициативу трех R — reduce, reuse, recycle — по сокращению объема, повторному использованию и переработке отходов. Япония давно шла к раздельному сбору мусора — в некоторых городах его начали сортировать уже с первой половины 1970-х годов. И сейчас сортировка отходов стала неотъемлемой частью культуры японцев.

Баки для раздельного сбора мусора в Токио. Слева направо первые два — для горящего мусора. Потом — для пластиковых бутылок с отдельным отверстием для крышек. И крайний справа — ящик для металлических банок и стеклянных бутылок

Требования различаются в зависимости от населенного пункта, но основные принципы везде одинаковые. В первую очередь собираются предназначенные для сжигания отходы — горящий кухонный мусор, бумага, кожа и пластик. В специальные контейнеры жители складывают ресурсы для повторного использования — стеклянные бутылки, ПЭТ-бутылки, стальные и алюминиевые банки — все отдельно. Также выделяют пустые металлические баллончики от аэрозолей, сковородки, чайники и другую небольшую по размеру металлическую кухонную посуду. Отдельно идут пачки газет и журналов, картон. В некоторых районах еще собирают нестандартные отходы — батарейки, лампочки и керамику.

Крупногабаритный бытовой мусор — мебель, старые матрасы, чемоданы — можно выкинуть, только предварительно оплатив вывоз. Муниципальная служба не заберет такие предметы без талона об оплате соответствующего сбора. Купить его можно в любом магазинчике — например, вывоз матраса обойдется где-то в $3–4.

Складывать мусор можно только в специальные прозрачные мешки: плата за них, по сути, и становится взносом за вывоз отходов. Однако она по японским меркам очень невелика — $3 за десять штук. Основная часть расходов покрывается за счет местных налогов, которые платят японцы. Они отличаются в разных населенных пунктах, но в целом составляют меньше 10% от ежемесячного дохода.

При сборе рабочие мусоровозов проверяют, соответствует ли содержимое мешков тому, что собирают в этот день недели. Пакет с "неправильным" мусором брать не будут.

Разумеется, есть в Японии и те, кто нарушает правила сортировки отходов. В многоквартирных домах на них, как правило, морально воздействуют соседи. Но есть и закон, который позволяет наказывать за злостные нарушения правил: он предполагает штраф до 10 млн иен (более $90 тыс.) или даже тюремное заключение на срок до пяти лет. Однако такие наказания применяются очень редко — в вопиющих случаях.

В Японии перерабатывают, по разным данным, примерно от 21 до 46% из почти 44 млн тонн бытовых отходов, собираемых ежегодно. Это не самые высокие показатели по сравнению с наиболее продвинутыми странами Евросоюза, но японцы активно работают над улучшением ситуации.

При этом страна уже занимает рекордные позиции по самым важным для себя категориям. Например, повторно используется более 85% ПЭТ-бутылок (в США — чуть более 20%, в странах ЕС — примерно 41%). К 90%, как и в Германии, в Японии приближается сбор и переработка алюминиевых банок. Так же неплохо налажено извлечение из бытовой техники разнообразных полезных материалов — например, золотые медали для летней токийской Олимпиады 2020 года изготовят из драгоценного металла, добытого как раз из мусора.

Завод по утилизации и сжиганию мусора, расположенный в 10–15 минутах езды от самого центра Токио и фешенебельного квартала Гиндза — непосредственно рядом с жилыми домами

Но часть бытовых отходов все равно идет в печь. И если еще в конце 1990-х годов страну сотрясали скандалы, связанные с высоким содержанием вредных диоксинов в выбросах мусоросжигающих заводов, то после принятия серии законов проблему удалось решить, а выбросы в атмосферу сократить на 90%. На основе новых норм японская промышленность разработала и начала производить, возможно, одни из лучших в мире заводов по переработке и уничтожению отходов. Один из таких находится в 10–15 минутах езды от Гиндзы — центрального торгово-увеселительного квартала Токио, непосредственно рядом с элитным жильем. Сжиганием мусора в Японии занимаются 1120 заводов, при этом 358 из них еще и производят электроэнергию.

Китай

Страна не первый год пытается решить проблему переработки и утилизации мусора. В последнее время данный вопрос встал особенно остро из-за возрастания экологической угрозы, влияющей на общую экономику государства. С 2009 года в стране действует закон, нацеленный на соблюдение нормативных требований к переработке промышленных и бытовых отходов, а также утилизации мусора, не поддающегося повторному использованию. Что пока, впрочем, не останавливает возникновения на выезде из крупных мегаполисов огромных слегка замаскированных свалок

На улицах китайских городов установлены баки с двумя-тремя типами контейнеров — для вторичной переработки, неперерабатываемого мусора и пищевых отходов. Иногда к ним добавляют отдельные баки для пластика и стекла.

Но несмотря на возможности для сортировки, мусор в Китае часто выбрасывают по принципу "какой контейнер ближе". Потому что на сегодняшний день в стране отсутствует понятие как таковой социальной ответственности за неправильно выброшенный мусор, как не существует и штрафов для населения за выброс пластиковой бутылки в отсек для пищевых отходов. Этот вопрос "регулируется" личной совестью каждого. А вот для юридических лиц наказание постепенно вводят.

Что касается сортировки мусора самими китайцами в жилых домах, то такой опыт тоже пока еще не слишком развит. Но власти некоторых городов принимают активные меры для того, чтобы привить населению эту полезную привычку. Например, в Шанхае в настоящее время порядка 3,8 млн семей в городе зарегистрировались в программе, которая позволяет накапливать баллы за правильную сортировку мусора, а затем менять их на некоторые продукты питания, оплату коммунальных платежей и мобильной связи. Для тех, кто заинтересован в материальном вознаграждении, в Китае также устанавливают специальные автоматы для переработки пластиковых бутылок — за одну сданную емкость гражданам начисляют 0,05 юаня (менее 1 цента).

Население Китая отдельно за вывоз мусора не платит — эта графа включена в стоимость коммунальных услуг. В среднем китайцы отдают за это от 200 до 800 юаней ($29,5–147) в месяц — размер тарифа зависит от площади квартиры, расположения жилья, типа жилого помещения. В эту цену в том числе включены плата за водоснабжение, электричество, пользование лифтом, техническое обслуживание мест общего пользования. Стоит отметить, что жилые дома в Китае, как правило, объединены в комплексы, а поэтому плата за вывоз мусора и его утилизацию входит в стоимость услуг по поддержанию чистоты и озеленению территории, охраны и видеонаблюдения комплекса, а также уборки подъездов жилых домов.

При этом средний месячный доход в Китае в 2018 году составил порядка 2,35 тыс. юаней (около $316). В крупных мегаполисах этот показатель выше. Так, например, в Шанхае в 2018 году он достиг 5,35 тыс. юаней (около $792).

В Китае наряду с многочисленными фирмами, специализирующимися на сборе, сортировке и утилизации отходов, а также разборе свалок и отправке подходящего сырья на вторичную переработку, важным звеном системы остаются мусорщики. Именно они разбирают сваленную в общую кучу простыми гражданами груду бытовых отходов и сортируют их в зависимости от дальнейшего предназначения. При этом в Китае мусорщик — почетная профессия, представителей которой любят и уважают.

По данным Министерства окружающей среды КНР, в настоящее время порядка 90% мусора Китай утилизирует с помощью сжигания или путем вывоза на свалки. Но наряду с переработкой собственного мусора, с 1980-х годов Китай импортирует твердые бытовые отходы в качестве источника сырья, а главными поставщиками остаются страны ЕС и США. По данным Министерства коммерции КНР, в 2017 году перерабатывающая отрасль стала вторым по величине после сельского хозяйства работодателем в стране.

Но как раз с 2017 года страна начала ограничивать ввоз иностранного вторсырья из-за усиления экологической опасности. В МИД Китая отметили, что "дальнейшие планы правительства нацелены на развитие передовой перерабатывающей промышленности, которая поможет справиться с проблемой утилизации отходов внутри страны".

Индия

Достаточно почитать отзывы туристов в интернете, чтобы понять, что Индия нуждается в генеральной уборке. Но так было не всегда, и на самом деле грязь на индийских улицах — явление достаточно новое, отмечают эксперты по урбанистике. Они объясняют проблему традицией — в Индии традиционно отходы выбрасывали просто на улице. Но если раньше жара и солнце высушивали их в пыль, то с появившимися в XX веке пластиком, картоном и другими продуктами современности они справиться уже не могут. Усугубляется это все миграцией в город деревенского населения, которое продолжает по старинке выбрасывать мусор на улицы.

Скопление мусора на берегу реки Джамна возле Тадж-Махала. Из-за загрязнения воздуха и обилия насекомых белые стены мавзолея-мечети со временем все сильнее желтеют

Общий километраж всех свалок Индии, по оценкам индийской некоммерческой организации Waste Ventures India, к 2047 году составит 1,4 тыс. кв. километров, что приблизительно равняется площади трех крупнейших городов страны — Хайдерабада, Мумбаи и Ченнаи.

Еще одна важная проблема — Индия только начинает организовывать современную систему уборки и вывоза отходов. При этом профессия мусорщика остается кастовой, мусором занимаются далиты — неприкасаемые. Мужчины два раза в день — утром и вечером — свозят отходы прямо в кварталы, где они живут. А женщины сортируют его, отбирая пластиковые бутылки, макулатуру, металлолом, стекло, тряпки, выброшенную одежду и обувь. Все это потом продают. Но если что-то не годится и мусорщикам, то оно нередко так и остается на улицах.

В клининговых компаниях тоже работают выходцы из низших каст, которые нередко протестуют против любых изменений в системе, грозящих им безработицей. Иными словами, сборщики отходов шантажируют власти социальным взрывом, но при этом явно не справляются с очисткой улиц надлежащим образом.

Сборщик отходов в Нью-Дели. Работа мусорщика в Индии традиционно остается кастовой — ею занимаются представители низших каст

Из-за отсутствия современной системы утилизации отходов и ее кастового характера, в Индии нет единой платы за вывоз мусора. Она меняется в зависимости от города или района. Например, корреспондент ТАСС раз в месяц платит 100 рупий (меньше 100 рублей) старику-далиту, который объезжает район на грузовом велосипеде, заваленном пакетами с мусором. В среднем ставки варьируются от 50 до 200 рупий.

Если речь идет о многоквартирных домах или зажиточных районах, то там жители выкидывают отходы в баки, откуда их потом забирает мусорщик. Если среди жильцов дома найдется тот, кто выкидывает мусор где попало, то его будут убеждать и стыдить по-соседски.

Штрафовать никого не штрафуют, хотя экологи и призывали ввести "по сингапурскому образцу" штрафы до 10 тыс. рупий (порядка 9 тыс. рублей) за неправильный выброс мусора. Но до дела эти предложения пока не дошли.

Предыдущие индийские правительства с 1970-х не раз пытались изменить отношение граждан к отходам. Решительнее всего подошло к проблеме мусора на улицах нынешнее правительство премьера Нарендры Моди. В октябре 2014 года он дал старт кампании "Сваччх Бхарат" ("Чистая Индия"), по которой за пять лет облик страны должен измениться (еще одной целью компании стало обеспечение всех туалетами – значительная часть страны до сих пор справляет естественные надобности прямо на улице). Символом кампании стали круглые очки Ганди, через которые, заявил Моди, “Махатма следит, как мы убираем Индию”. Участие в ней самого премьер-министра, болливудских кинозвезд, крупных предпринимателей, чиновников и даже нескольких миллиардеров улучшило ситуацию, но не радикально.

Тем не менее власти не собираются сдаваться. Правительство объявило программу, по которой Индия должна полностью отказаться от пластиковых изделий одноразового использования к 2022 году. Теперь рассматривается проект, запрещающий импорт таких изделий.

Кроме того, с 2016 года в стране осуществляется программа переработки отходов Waste to energy ("Из мусора в энергию"), по которой работают около 80 мусоросжигательных заводов. В планы правительства входит строительство еще 100 мусоросжигательных заводов.

В Нью-Дели понимают, что одной громкой кампанией проблему мусора не решить — нужно действовать постепенно и целенаправленно.

Мексика

Объем производства мусора в стране, по данным Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов (на исп. Semarnat), достиг 117 тыс. тонн в день к концу 2017 года. Таким образом Мексика вышла на одно из первых мест по генерации отходов в Латинской Америке, подсчитали в ООН.

Гора мусора посреди дороги в Акапулько. В 2018 году местные власти забили тревогу, опасаясь дальнейшего бесконтрольного загрязнения

Несмотря на то что мусора в Мексике с каждым годом становится все больше, ситуация с его сбором, не говоря уже о переработке, стабильно остается тяжелой. По словам экс-главы природоохранного министерства Рафаэля Пакчиано, до 70% отходов отправляются даже не на полигоны или свалки, а попадают непосредственно в реки, леса и овраги.

Предложенная Semarnat в конце 2016 года инициатива взимать 90 песо ($4,6) в месяц с каждой мексиканской семьи за вывоз мусора пока не получила широкого распространения. Нельзя отрицать, что одним из серьезных препятствий для ее реализации был и остается низкий уровень жизни многих мексиканцев.

Пока власти обдумывают решение проблемы на федеральном уровне, на местах в целом все остается по-старому. В Мехико горожане, живущие, как правило, в небольших частных домах, платят мусорщикам чаевые за их услуги. В дорогих районах размер ежемесячного вознаграждения легко может достигать 300–400 песо ($15–20) и более с каждого особняка. Обитатели многоквартирных домов каждый месяц платят фиксированную сумму на содержание и техническое обслуживание здания, которое включает себя в том числе и вывоз отходов. Если речь идет о современном жилом комплексе, то с каждой квартиры на эти цели берут около 100 песо. При этом отдельной строкой в квитанции услуги мусорщиков, как правило, не значатся.

Очередь мусоровозов, собравшаяся на подъезде к центру сбора отходов в Мехико после того, как проливные дожди затопили дорогу

Раздельный сбор мусора в Мексике, несмотря на требования властей, пока не прижился. Из-за этого нелегкую работу по предварительной сортировке отходов также взяли на себя мусорщики. Но делают они это не ради заботы об окружающей среде, а чтобы заработать на сдаче материалов в пункты переработки.

Бразилия

В 2012 году под Рио-де-Жанейро закрыли крупнейшую в Южной Америке свалку. А нагрузку на себя взяла построенная в 75 километрах от города мусороперерабатывающая фабрика. По программе, разработанной бразильскими властями, все аналогичные помойки следовало закрыть до 2014 года. Однако этого не произошло, и в стране по-прежнему насчитывается около 3 тыс. свалок. При этом каждый бразилец ежегодно производит около 378 килограммов отходов.

Мусорная свалка у главной магистрали, соединяющей международный аэропорт Рио-де-Жанейро с центром города и туристическими зонами

Стоимость вывоза отходов с территории жилых многоквартирных домов зависит от тарифов, установленных управляющей компанией для того или иного здания. Отдельной строкой в квитанции об оплате коммунальных услуг эти расходы не значатся. Так, представительство ТАСС в Бразилии ежемесячно платит около 390 реалов (чуть более $100) по статье "Охрана, уборка, вывоз мусора", но какая часть этой суммы приходится именно на вывоз мусора, не указывается.

Известно лишь, что данная сумма рассчитывается в зависимости от общей площади квартиры. Никакие льготы при ее оплате не предусмотрены.

Что касается требований к гражданам, то в жилых домах они должны разделять мусор на органический и неорганический. Первый следует выбрасывать в мусоропровод, второй — оставлять в специальном отсеке, откуда его забирают сотрудники управляющей компании.

Однако не все соблюдают данное правило. По крайней мере, на собраниях жильцов регулярно звучат призывы установить камеры видеонаблюдения, чтобы бороться с нарушителями правил уборки мусора. Речь идет о том, чтобы подвергнуть их общественному порицанию или потребовать от управляющей компании ввести штрафы за ненадлежащее поведение.

На некоторых улицах города можно встретить раздельные контейнеры для стекла, пластика и органических отходов. Однако это скорее исключение из правил. Чаще всего попадаются обычные пластиковые урны, в которые можно выбрасывать любой мусор.

Также у жителей штата Рио-де-Жанейро есть возможность экономить за счет более экологичного потребления. С 2009 года торговые предприятия обязаны давать скидку клиентам, которые складывают покупки в собственные сумки. Однако ее размер — лишь 0,03 бразильского реала ($0,0086) на каждые пять купленных товаров. Так как речь идет о незначительной сумме, то жители Рио-де-Жанейро чаще всего не пользуются предлагаемой возможностью, а многие даже не знают о ней.

Материал подготовлен при участии редакции международной информации и "ТАСС-Досье"

https://tass.ru/spec/mirovoi_musor