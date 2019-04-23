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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ СОСТОЯТСЯ 25 АВГУСТА

Новости Вторник, 28 мая 2019 11:59
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Сухум. 28 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента приняли большинством голосов решение о переносе даты президентских выборов с 21 июля на 25 августа. За данное решение проголосовало 25 из 30 присутствовавших на заседании сессии парламента депутатов. 

*** В понедельник утром, 20 мая, у здания парламента собралось несколько сотен человек, и началась протестная акция сторонников оппозиционных политических сил. Они выступили с требованием перенести президентские выборы на осень и провести объективное расследование факта отравления лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания.

В тот же день состоялось экстренное заседание сессии парламента. 17 из 32 присутствовавших на заседании депутатов проголосовали против переноса даты выборов, ссылаясь на нарушение Конституции и конституционного закона РА о выборах президента.

Утром, 21 мая, президент выступил с обращением к народу Абхазии, в котором отметил, что действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию. «Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то, что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями», - заявил президент.

В свою очередь оппозиция объявила об акции неповиновения и выступила с требованием отставки президента страны.

Поздно вечером 21 мая представители оппозиционных политических сил и президент достигли договоренности о возможности переноса даты выборов с 21 июля на 25 августа.

22 мая президент Рауль Хаджимба представил на рассмотрение в Парламент проект закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия».

Проект закона предполагает внесение изменения в часть 1 статьи 6 Конституционного закона РА «О выборах Президента Республики Абхазия».

Действующая редакция статьи 6 Конституционного закона гласит, что выборы проводятся не ранее чем за три и не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий Президента Республики Абхазия.

Представленный проект закона предусматривает сокращение крайнего срока проведения выборов с двух месяцев до одного месяца до истечения полномочий Президента.

В соответствии со статьей 49 Конституции Республики Абхазия, Президент Республики Абхазия избирается на 5 лет. Срок полномочий исчисляется с момента принесения присяги. Действующий Президент вступил в должность 25 сентября 2014 года, следовательно, его срок полномочий истекает 25 сентября 2019 года.

Сроки (дата) проведения выборов не устанавливаются Конституцией. Статья 50 Основного закона отсылает к соответствующему конституционному закону.

Принятие указанных изменений наделяет Народное Собрание в рамках конституционных норм полномочиями по установлению даты предстоящих выборов Президента на 25 августа 2019 года.

 
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Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 28 мая 2019 12:02

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