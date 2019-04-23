ПАРЛАМЕНТ РАССМОТРЕЛ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ, ИМУЩЕСТВА, И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ПУБЛИЧНЫМИ СЛУЖАЩИМИ И ДЕПУТАТАМИ»
Новости Вторник, 28 мая 2019 13:33
Сухум. 28 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента проголосовали за принятие во втором чтении законопроект. «О декларировании доходов, расходов, имущества, и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами». Также принято решение о том, что данный законопроект будет рассматриваться в четырех чтениях.
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