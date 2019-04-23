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Абхазия Информ

ФОНД ИМЕНИ СЕРГЕЯ БАГАПША ПРИВЕТСТВУЕТ РЕШЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ НА 25 АВГУСТА 2019 ГОДА

Новости Вторник, 28 мая 2019 14:23
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ФОНД ИМЕНИ СЕРГЕЯ БАГАПША ПРИВЕТСТВУЕТ РЕШЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ НА 25 АВГУСТА 2019 ГОДА

Сухум. 28 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Фонд имени Сергея Васильевича Багапш приветствует сегодняшнее решение Парламента о переносе даты выборов Президента Республики Абхазия на 25 августа 2019 года. 

«Компромисс, достигнутый между Президентом и оппозицией, при посредничестве министра обороны, получил законную силу»,  - считают в Фонде.

«Отрадно отметить, что все участники политического процесса сделали выбор в пользу  сохранения мира,   общественного согласия и единства нашего народа.  Мы выражаем огромную благодарность всем участникам мирной акции протеста, проходившей у стен парламента 20-21 мая. Ваше справедливое возмущение по  отношению к совершенной несправедливости - отравлению лидера оппозиции А. Г. Бжания и его помощников, ваша стойкость,  ваше терпение привели к достижению компромиссного решения между властью и оппозицией о переносе выборов», - говорится в Заявлении.

Фонд имени С. Багапша выражает благодарность министру обороны, генералу армии Мирабу Кишмария за его роль в достижении компромисса.

Фонд поддерживал и поддерживает кандидатуру Аслана Георгиевича Бжания на предстоящих выборах  Президента  страны.

«Мы считаем его последовательным продолжателем политики Сергея Васильевича Багапша - политики мира, созидания и укрепления абхазской государственности. Фонд имени С. В. Багапша поддерживает действия Общенационального движения по защите государственности, которое стоит на принципах справедливости и законности. Только единство  в достижении цели нашего мудрого народа, всех оппозиционных сил, видных политиков может явиться гарантией успеха на предстоящих выборах», - отмечается в Заявлении Фонда

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