ФОНД ИМЕНИ СЕРГЕЯ БАГАПША ПРИВЕТСТВУЕТ РЕШЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ НА 25 АВГУСТА 2019 ГОДА

«Отрадно отметить, что все участники политического процесса сделали выбор в пользу сохранения мира, общественного согласия и единства нашего народа. Мы выражаем огромную благодарность всем участникам мирной акции протеста, проходившей у стен парламента 20-21 мая. Ваше справедливое возмущение по отношению к совершенной несправедливости - отравлению лидера оппозиции А. Г. Бжания и его помощников, ваша стойкость, ваше терпение привели к достижению компромиссного решения между властью и оппозицией о переносе выборов», - говорится в Заявлении.

Фонд имени С. Багапша выражает благодарность министру обороны, генералу армии Мирабу Кишмария за его роль в достижении компромисса.

Фонд поддерживал и поддерживает кандидатуру Аслана Георгиевича Бжания на предстоящих выборах Президента страны.

«Мы считаем его последовательным продолжателем политики Сергея Васильевича Багапша - политики мира, созидания и укрепления абхазской государственности. Фонд имени С. В. Багапша поддерживает действия Общенационального движения по защите государственности, которое стоит на принципах справедливости и законности. Только единство в достижении цели нашего мудрого народа, всех оппозиционных сил, видных политиков может явиться гарантией успеха на предстоящих выборах», - отмечается в Заявлении Фонда