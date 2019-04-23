ФОНД ИМЕНИ СЕРГЕЯ БАГАПША ПРИВЕТСТВУЕТ РЕШЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ НА 25 АВГУСТА 2019 ГОДА
Сухум. 28 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Фонд имени Сергея Васильевича Багапш приветствует сегодняшнее решение Парламента о переносе даты выборов Президента Республики Абхазия на 25 августа 2019 года.
«Компромисс, достигнутый между Президентом и оппозицией, при посредничестве министра обороны, получил законную силу», - считают в Фонде.
Фонд имени С. Багапша выражает благодарность министру обороны, генералу армии Мирабу Кишмария за его роль в достижении компромисса.
Фонд поддерживал и поддерживает кандидатуру Аслана Георгиевича Бжания на предстоящих выборах Президента страны.
«Мы считаем его последовательным продолжателем политики Сергея Васильевича Багапша - политики мира, созидания и укрепления абхазской государственности. Фонд имени С. В. Багапша поддерживает действия Общенационального движения по защите государственности, которое стоит на принципах справедливости и законности. Только единство в достижении цели нашего мудрого народа, всех оппозиционных сил, видных политиков может явиться гарантией успеха на предстоящих выборах», - отмечается в Заявлении Фонда
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