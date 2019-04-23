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Абхазия Информ

ОБВИНЯЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ЧЕТВЕРЫХ ЛИЦ ОТАР БАРКАЯ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

Новости Среда, 29 мая 2019 11:10
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ОБВИНЯЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ЧЕТВЕРЫХ ЛИЦ ОТАР БАРКАЯ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

Сухум. 29 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Верховный суд Республики Абхазия, под председательством судьи Генри Гамисония рассмотрит по первой инстанции уголовное дело в отношении Отара Баркая, сообщает пресс-служба Верховного суда.

По версии предварительного следствия, Отар Баркая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 19 марта 2011 года, примерно в 18:20 часов в селе Гагида Галского района, вооружившись незаконно хранимым и носимым огнестрельным оружием – автоматом системы «Калашникова» калибра 5.45 мм., используя незначительный повод - ссору, возникшую в ходе застолья, из хулиганских побуждений совершил умышленное убийство Тенгиза Мебония, Давида и Важи Кварацхелия и Сулико Плиева.

Действия Баркая Отара Онериевича предварительным следствием квалифицированы по пунктами «а», «д», «е» и «и» части 2 статьи 99 (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом из хулиганских побуждений) и частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Республики Абхазия.

Отару Баркая, в соответствии с инкриминируемым ему органом расследования обвинением, может быть назначено пожизненное лишение свободы.

Отар Баркая считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 29 мая 2019 11:18

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