КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА: НАРУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ АНАЛОГИЧНЫ НАРУШЕНИЯМ 2017 Г.

Исполнение республиканского бюджета за 2018 год составило по доходам – 7 млрд 200 млн 156,1 тыс. рублей, по расходам - 6 млрд 773 млн 390,2 тыс. рублей.

Сухум. 28 мая 2019 г. Абхазия-Информ . Нарушения при исполнении республиканского бюджета в 2018 году аналогичны нарушениям 2017 г., сказал на заседании сессии парламента заместитель председателя Контрольной палаты Абхазии Заур Отырба.

Исполнение государственного бюджета за 2018 год по доходам составило 9 млрд 169 млн 478,4 тыс. рублей при плане 9 млрд 590 млн 331,3 тыс. рублей, или 95,6% (- 420 852,9 тыс. рублей).

Фактическое поступление собственных доходов госбюджета составило 4 млрд 797 млн 531,7 тыс. руб. при плане 5 млрд 218 млн 731,3 тыс. руб. или 91,9% (- 420 млн 199,6 тыс. руб.)

По расходам исполнение госбюджета за минувший год составило 8 млрд 768 млн 867,3 тыс. руб. при плане 10 млрд 534 млн 756,9 тыс. руб. или 83,2% ( - 1 млрд 765 млн 889,6 тыс. руб.)

При обсуждении отчета возникла дискуссия между депутатами и представителями Контрольной палаты.

Контрольная палата представила свое заключение с замечаниями на более чем 100 страницах.

Зампредседателя Контрольной палаты Заур Отырба отметил, что доходная часть республиканского бюджета за 2018 г. не исполнена на 320 млн 632 тыс. руб., а расходная - на 1 млрд 18 млн 17 тыс. руб. Остатки средств на 1 января 2019 г. составили 668 млн руб., в том числе: остатки из средств Инвестиционной программы - 484 млн руб.; из средств на социально-экономическое развитие - 180 млн. руб., из собственных доходов - 2 млн 801 тыс. руб.

«Надо сказать, что нарушения в 2018 году, отмеченные коллегией Контрольной палаты, аналогичны нарушениям 2017 г. … Кабмин принял постановление по ввозному НДС, освободив от этого вида налога дизтопливо, а в результате бюджет недополучил 8,6 млн руб. Суммы задолженностей по НДС и налогу на прибыль растут. В этой части проводится недостаточно работы. Контрольная палата не получает от исполнительной власти анализа причин неисполнения доходной и расходной частей бюджета, причин задолженностей по налогам и др.», - сказал Отырба.

У Контрольной палаты есть вопросы и по использованию средств резервных фондов Президента и Кабинета министров.

«Мы действительно получили из Кабинета министров документ. В Кабмине полагают, что мы неправильно считаем. Мы по-разному понимаем, что такое непредвиденные расходы. Фонд Президента составляет 350 млн руб., но по факту Контрольная палата считает, что 129 млн руб. расходной части не соответствует требованиям законодательства страны. Нельзя сказать, что средства выделяются на ненужные мероприятия. Они выделяются на проведение Дня Победы, различные вечера, издание книг, но эти расходы должны планироваться заранее. Проектирование бюджета начинается с июня. Есть достаточно времени, чтобы все министерства представили все свои предполагаемые расходы, чтобы их можно было потом утвердить», - сказал Отырба.

Зампредседателя Контрольной палаты заявил, что бюджет резервных фондов - это бюджет непредвиденных расходов, а не текущих дел или мероприятий, которые вполне планируются заранее.

Отырба также затронул вопрос увеличения финансирования статьи расходов на заработную плату.

«Мы поднимали этот вопрос в конце года, но до сих пор не получили расшифровки. Абхазия - маленькая страна, здесь 7 районов и столица. Мы просили предоставить нам информацию о том, каким категориям работников бюджетной сферы увеличили зарплату в 2018 году по отношению к 2017 году на сумму 102 млн 300 тыс. руб. Минфин нам до сих пор не предоставил такую информацию. 110 млн руб. заложено на эти цели и в этом году», - заметил Отырба.

Представитель руководства КП РА попросил Минфин предоставить эти документы до рассмотрения законопроекта «Об исполнении Республиканского бюджета за 2018г.» во втором чтении.

Напомним, что парламент в 2018 году так и не утвердил отчет об исполнении республиканского бюджета за 2017 г.