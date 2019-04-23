ПАРЛАМЕНТ УТВЕРДИЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ»

Вице-спикер парламента Саид Харазия подчеркнул необходимость скорейшего создания инфраструктуры Кодорского национального заповедника, поскольку в ущелье варварскими методами ведутся охота и рыболовство.

Сухум. 28 мая 2019 г. Абхазия-Информ . Парламент утвердил постановление Кабинета министров Абхазии «Об образовании национального парта Республики Абхазия «Кодорское ущелье» от 27 марта 2019 г. Площадь парка 136 440 га.

«В этом уникальном природном и историческом месте, дарованном нам Богом, может произойти так, что некоторые виды животных мы будем показывать нашим детям только на фотографиях. Проведена большая работа, в парламент приглашались эксперты, с которыми был обговорен ряд вопросов, касающихся создания парка», - подчеркнул Харазия.

«Национальный парк в данном случае – это не только уникальная природная среда. Здесь также располагается огромное число объектов историко-культурного наследия», - подчеркнул депутат Алхас Джинджолия. Подняв проблему «черных копателей» в Кодорском ущелье, депутат сообщил о существующем канале по нелегальному вывозу из Абхазии артефактов, добытых ими.

Территория парка включает в себя четыре участка: Верхне-Кодорский, Амткяльский кластерный, Кодорский кластерный и Скурчинский кластерный.

В границы национального парка включены земли населенных пунктов: Ажара, Будзгур, Гуандра, Дзыма, Куабчара, Ажара Хы, Правый Генцвиш, Правый Птыш, Левый Генцвиш, Левый Птыш, Мрамба, Нахар, Омаришара, Сакен, Хяцкуара, Хутия, Чхалта, Шабаткуара. Общая площадь земель всех перечисленных населенных пунктов Ажарского сельского совета составляет 10 тыс 36 га.

Это второй в Абхазии национальный парк. Первым является Рицинский реликтовый национальны йпарк, находящийся в горной части страны, на южном склоне Главного Кавказского хребта. Заповедник был созданв 1996 году.

Цели образования Национального парка:

сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

сохранение объектов историко-культурного наследия;

экологическое просвещение населения;

создание условий для познавательного и экологического туризма и отдыха;

разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

осуществление государственного экологического мониторинга окружающей среды;

восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

На территории Национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, объектам историко-культурного наследия и которая противоречит целям и задачам Национального парка, в том числе:

1) разведка и разработка полезных ископаемых;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

3) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;

4) предоставление на территории Национального парка садоводческих и дачных участков;

5) строительство магистральных автодорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием Национального парка;

6) все виды рубок, кроме рубок ухода и санитарных рубок;

7) заготовка живицы;

8) промысловая охота;

9) промышленное рыболовство;

10) промышленная заготовка дикорастущих растений;

11) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира;

12) сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследований Учреждения;

13) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

14) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с содержанием национальных парков (за исключением дорог общего пользования);

15) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест;

16) сплав леса по водотокам и водоемам;

17) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

18) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.