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Абхазия Информ

С 26 ИЮНЯ НАЧНЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП И ПАРТИЙ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РА

Новости Среда, 29 мая 2019 12:57
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С 26 ИЮНЯ НАЧНЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП И ПАРТИЙ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РА

Сухум. 29 мая 2019 г. Абхазия-Информ. С 26 июня начнется регистрация инициативных групп и партий и выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия, сообщил "Абхазия-Информ" председатель Центризбиркома Тамаз Гогия.

В среду, 29 мая, на заседании Центральной избирательной комиссии РА был утвержден обновленный «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия». Изменения в календарный план пришлось внести в связи с изменением даты президентских выборов.

Во вторник, 28 мая, депутаты парламента внесли изменения в конституционный закон «О выборах президента РА» и проголосовали за перенос даты президентских выборов с 21 июля на 25 августа 2019 г.

В соответствии со статьей 7 закона «О выборах Президента Республики Абхазия», «право выдвижения кандидатов в Президенты Республика Абхазия принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке Министерством юстиции Республики Абхазия не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего Президента Республики Абхазия и группам избирателей».

Список политических партий, имеющих право принимать участие в президентских выборах и выдвигать кандидатов, составляется Минюстом РА.

Политические партии должны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии.

Политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата, который может и не быть членом этой партии.

Решение о выдвижении кандидата в президенты РА политической партией принимается на съезде (конференции).

При выдвижении кандидата в президенты от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 10 человек. Инициативная группа избирателей проходит регистрацию в Центризбиркоме.

Избиратель может входить только в одну инициативную группу избирателей.

Для выдвижения кандидата в президенты от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей независимо от места проживания на территории Абхазии.

Выдвижение кандидатов в Президенты Республики Абхазия начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до дня выборов (с 26 июня по 16 июля 2019 г.).

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 29 мая 2019 13:00

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