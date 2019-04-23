ЦЕНТРИЗБИРКОМ УТВЕРДИЛ НОВЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 29 мая 2019 г. Абхазия-Информ. В среду, 29 мая, На заседании Центральной избирательной комиссии РА был утвержден обновленный «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия». Изменения в календарный план пришлось внести в связи с изменением даты президентских выборов.
Во вторник, 28 мая, депутаты парламента внесли изменения в конституционный закон «О выборах президента РА» и проголосовали за перенос даты президентских выборов с 21 июля на 25 августа 2019 г.
1. Регистрация инициативных групп и партий - с 26 июня 2019 г. по 16 июля 2019г.
2. Выдвижение кандидатов в Президенты Республики Абхазия начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до дня выборов - с 26 июня по 16 июля 2019 г.
3. Опубликование в печати списков округов - за 50 дней до дня голосования.
4. Регистрация кандидатов в Президенты РА - в течение 10 дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до дня выборов (до 26 июля 2019 г.)
5. Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в Президенты РА – в течение 2-х дней с момента регистрации.
6. Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления - за 10 дней до дня выборов (до 15 августа 2019 г.).
7. Оповещение избирателей о времени и месте голосования - за 10 дней до дня голосования (до 15 августа 2019 г.)
8. Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями - 24 - 25 августа 2019 г.
9. Проведение голосования в день выборов Президента РА - с 08:00 до 20:00 25 августа 2019 г.
10. Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссии – 25-26 августа 2019 г.
11. Направление протоколов окружных избирательных комиссий в Центральную избирательную комиссию РА - 25-26 августа 2019 г.
12. Подведение итогов и подписание протокола об итогах выборов Президента Республики Абхазия - в течение 3-х дней после дня выборов (по 27 августа 2019 г.)
13. Опубликование итогов выборов Президента Республики Абхазия - в течение 3-х дней с момента подписания протокола об итогах выборов Президента Республики Абхазия
14. Повторное голосование - не позднее 14 дней.
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