ЦЕНТРИЗБИРКОМ УТВЕРДИЛ НОВЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Во вторник, 28 мая, депутаты парламента внесли изменения в конституционный закон «О выборах президента РА» и проголосовали за перенос даты президентских выборов с 21 июля на 25 августа 2019 г.

Сухум. 29 мая 2019 г. Абхазия-Информ . В среду, 29 мая, На заседании Центральной избирательной комиссии РА был утвержден обновленный «Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия». Изменения в календарный план пришлось внести в связи с изменением даты президентских выборов.

Выборы президента состоятся 25 августа 2019 года

1. Регистрация инициативных групп и партий - с 26 июня 2019 г. по 16 июля 2019г.

2. Выдвижение кандидатов в Президенты Республики Абхазия начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до дня выборов - с 26 июня по 16 июля 2019 г.

3. Опубликование в печати списков округов - за 50 дней до дня голосования.

4. Регистрация кандидатов в Президенты РА - в течение 10 дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до дня выборов (до 26 июля 2019 г.)

5. Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в Президенты РА – в течение 2-х дней с момента регистрации.

6. Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления - за 10 дней до дня выборов (до 15 августа 2019 г.).

7. Оповещение избирателей о времени и месте голосования - за 10 дней до дня голосования (до 15 августа 2019 г.)

8. Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями - 24 - 25 августа 2019 г.

9. Проведение голосования в день выборов Президента РА - с 08:00 до 20:00 25 августа 2019 г.

10. Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссии – 25-26 августа 2019 г.

11. Направление протоколов окружных избирательных комиссий в Центральную избирательную комиссию РА - 25-26 августа 2019 г.

12. Подведение итогов и подписание протокола об итогах выборов Президента Республики Абхазия - в течение 3-х дней после дня выборов (по 27 августа 2019 г.)

13. Опубликование итогов выборов Президента Республики Абхазия - в течение 3-х дней с момента подписания протокола об итогах выборов Президента Республики Абхазия

14. Повторное голосование - не позднее 14 дней.