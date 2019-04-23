В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Сухум. 30 мая 2019 г. Абхазия-Информ. В среду, 29 мая, в Москве состоялась встреча сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров РА, на встрече обсуждались вопросы выполнения «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы» и освоение текущей финансовой помощи.

Стороны обсудили повестку предстоящего заседания Межправкомиссии, сверили готовность утвердить мероприятия новой формирующейся Инвестпрограммы.