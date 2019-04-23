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Абхазия Информ

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Новости Четверг, 30 мая 2019 10:20
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В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

Сухум. 30 мая 2019 г. Абхазия-Информ. В среду, 29 мая, в Москве состоялась встреча сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров РА, на встрече обсуждались вопросы выполнения «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы» и освоение текущей финансовой помощи.

Стороны обсудили повестку предстоящего заседания Межправкомиссии, сверили готовность утвердить мероприятия новой формирующейся Инвестпрограммы.

По итогам встречи также определены задачи министерств и ведомств обоих сторон в реализации достигнутых соглашений.

С абхазской стороны во встрече присутствовали премьер-министр Валерий Бганба, вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, председатель Национального банка Беслан Барателия.

С российской стороны во встрече принимали участие: заместитель председателя Правительства Виталий Мутко, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв, начальник Управления Президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, заместитель начальника Управления Президента РФ по приграничному сотрудничеству Денис Травин.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 30 мая 2019 10:44

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