РОССИЯ ВЫДЕЛИТ АБХАЗИИ 133 МЛН РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ С КЛОПАМИ

Сухум. 30 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Россия поможет Абхазии в борьбе с распространением коричнево-мраморным клопом. Это следует из проекта поправок в федеральный бюджет на 2019−2021 гг., внесенных в Госдуму правительством РФ, сообщает ИА REGNUM 30 мая.

Документ предполагает оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия для реализации мероприятий по ликвидации распространения коричнево-мраморного клопа. Сумма расходов на эти цели зафиксирована в размере 133,1 млн рублей.

В странах Европы и США этот клоп является серьезным сельскохозяйственным вредителем. Жук внесен в Единый список карантинных объектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Паразит в 2016 году нанес ущерб США на 16 млн долларов.