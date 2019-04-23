ТАМАЗ ЦАХНАКИ: «В ДАННЫЙ МОМЕНТ В ГАГРЕ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ У ВРАЧЕЙ ЕСТЬ»

Сухум. 30 мая 2019 г. Абхазия-Информ . Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия 29 мая совершил инспекционный выезд в Гагрский район республики с целью оценки готовности медучреждений к началу курортного сезона. Министр проинспектировал Гагрскую ЦРБ и Пицундскую больницу.

Особое внимание участники совещания уделили наличию медикаментов и расходных материалов в медучреждениях. Как отметил Тамаз Цахнакия, на данный момент все необходимое для оказания экстренной медицинской помощи у врачей есть, но эту базу нужно своевременно пополнять и увеличивать с учетом того, что количество туристов будет расти и, соответственно, будет больше обращений.

Министр дал указание увеличить количество фельдшерских выездных бригад скорой помощи, в том числе на Рицинском направлении, а также количество дежурного персонала в Гагрской ЦРБ, чтобы обеспечить круглосуточную медицинскую помощь, так как в пик сезона число обратившихся за медпомощью с различными жалобами может достигать 150 человек в сутки. Это решение будет осуществлено, в том числе при поддержке медиков, прикомандированных из других районов Абхазии.

Цахнакия также посетил город Новый Афон, где 28 мая началась всеобщая диспансеризация населения. Диспансеризация идет в штатном режиме, согласно рабочему графику.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.