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Абхазия Информ

МУЗЕЙ ДМИТРИЯ ГУЛИА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ИНТЕРМУЗЕЙ – 2019»

Новости Четверг, 30 мая 2019 12:49
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МУЗЕЙ ДМИТРИЯ ГУЛИА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ИНТЕРМУЗЕЙ – 2019»

 

Сухум. 30 мая 2019 г. Абхазия-Информ. 30 мая абхазская делегация приняла участие в XXI Международном фестивале «Интермузей – 2019» в Центральном выставочном зале Москвы «Манеж».

В состав делегации, возглавляемой министром культуры и охраны историко-культурного наследия РА Эльвирой Арсалия, входят замминистра культуры Батал Кобахия, директор Литературно-мемориального музея им. Дмитрия Гулиа Светлана Корсая, сотрудники музея.

В фестивале принимает участие Литературно-мемориальный музей им. Дмитрия Гулиа. Тема выставки: «Культурные связи абхазских и русских писателей».

«Интермузей - самый большой музейный форум в мире, где встречаются профессионалы из разных стран. Абхазия не первый год участвует в Интермузее в рамках плана сотрудничества между министерствами культуры Абхазии и России. Тема сегодняшнего павильона Литературно-мемориального музея им. Д.Гулиа - это культурные связи абхазских и русских писателей в 20 веке. Мы уверены, что новые контакты, общение, работа в профессиональном сообществе сотрудников музея в дни Интермузея положительно скажется на развитии международной деятельности музея», - отметила министр культуры Эльвира Арсалия.

Фестиваль «Интермузей» продлится до 2 июня.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 30 мая 2019 12:52

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