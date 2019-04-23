МУЗЕЙ ДМИТРИЯ ГУЛИА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ИНТЕРМУЗЕЙ – 2019»

«Интермузей - самый большой музейный форум в мире, где встречаются профессионалы из разных стран. Абхазия не первый год участвует в Интермузее в рамках плана сотрудничества между министерствами культуры Абхазии и России. Тема сегодняшнего павильона Литературно-мемориального музея им. Д.Гулиа - это культурные связи абхазских и русских писателей в 20 веке. Мы уверены, что новые контакты, общение, работа в профессиональном сообществе сотрудников музея в дни Интермузея положительно скажется на развитии международной деятельности музея», - отметила министр культуры Эльвира Арсалия.

Фестиваль «Интермузей» продлится до 2 июня.