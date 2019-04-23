МУЗЕЙ ДМИТРИЯ ГУЛИА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ИНТЕРМУЗЕЙ – 2019»
Сухум. 30 мая 2019 г. Абхазия-Информ. 30 мая абхазская делегация приняла участие в XXI Международном фестивале «Интермузей – 2019» в Центральном выставочном зале Москвы «Манеж».
В состав делегации, возглавляемой министром культуры и охраны историко-культурного наследия РА Эльвирой Арсалия, входят замминистра культуры Батал Кобахия, директор Литературно-мемориального музея им. Дмитрия Гулиа Светлана Корсая, сотрудники музея.
В фестивале принимает участие Литературно-мемориальный музей им. Дмитрия Гулиа. Тема выставки: «Культурные связи абхазских и русских писателей».
«Интермузей - самый большой музейный форум в мире, где встречаются профессионалы из разных стран. Абхазия не первый год участвует в Интермузее в рамках плана сотрудничества между министерствами культуры Абхазии и России. Тема сегодняшнего павильона Литературно-мемориального музея им. Д.Гулиа - это культурные связи абхазских и русских писателей в 20 веке. Мы уверены, что новые контакты, общение, работа в профессиональном сообществе сотрудников музея в дни Интермузея положительно скажется на развитии международной деятельности музея», - отметила министр культуры Эльвира Арсалия.
Фестиваль «Интермузей» продлится до 2 июня.
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