ВЛАДМИР АРШБА - ДОСТОЙНЫЙ СЫН СВОЕГО НАРОДА И ОТЕЧЕСТВА

Сухум. 30 мая 2019 г. Абхазия-Информ . В Абхазской госфилармонии им. Р. Гумба прошло торжественное собрание, посвященное 60-летию со дня рождения первого министра обороны, кавалера ордена Леона, Героя Абхазии, генерал-лейтенанта Владимира Аршба (6 мая 1959 г. – 16 января 2018 г.). В нем приняли участие родные, друзья и сослуживцы Владимира Аршба, спикер парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, руководство и сотрудники Минобороны, депутаты, члены правительства, представители общественности, школьники и студенты.

Вначале участникам мероприятия был показан видеоряд из фотографий, посвященных разным этапам жизни Владимира Аршба.

Открывая вечер, премьер-министр Валерий Бганба отметил заслуги Владимира Аршба перед Отечеством.

«Сегодня ему исполнилось бы 60 лет, и он еще мог бы много сделать для армии и для страны. Но судьба распорядилась иначе – в расцвете сил этот замечательный человек ушел из жизни», - сказал с сожалением премьер-министр.

Приветственное слово президента Абхазии Рауля Хаджимба к участникам торжественного собрания зачитал советник главы государства Владимир Зантария.

«В самые трудные времена, когда необходимо было укрепление обороноспособности Абхазии, Владимир Георгиевич Аршба проявил себя как выдающийся военачальник, стратег, которому удавалось объединять усилия защитников нашей страны и профессионально обучать их военному делу…

… С первых дней нападения на Абхазию грузинских агрессоров Владимир Аршба, будучи командующим Агудзерского батальона, без промедления взялся за укрепление оборонных позиций Сухума. В августе 1992 года его направили в Ткуарчал для организации Восточного фронта. В скором времени, по решению Главнокомандующего Владислава Ардзинба, с учетом его профессионального опыта, Владимир Аршба был назначен командующим Вооруженными силами, а впоследствии – министром обороны.

Совместно с выдающимся военачальником Султаном Сосналиевым они работали над вопросами создания Министерства обороны. Владимир Аршба - один из тех, кто разрабатывал и руководил Гагрской наступательной операцией, операциями по освобождению Сухума. Следует отметить его большие заслуги в проведении в послевоенное время антитеррористических операций на территории Кодорского ущелья и Галского района.

Способности стратега и организатора Владимира Георгиевича ярко проявились в качестве начальника Генерального штаба вооруженных сил Республики Абхазия, первого заместителя Министра обороны в послевоенное время.

Наш долг – беречь память о славных воинах, командирах, подобных Владимиру Аршба, воспитывать на их примерах молодое поколение.

Владимир Аршба был и останется выдающимся военачальником, делавшим все для укрепления обороноспособности и независимости Абхазии, большим патриотом, не сделавшим ни шага назад в священной борьбе за свободу Абхазии», – говорится в приветственном слове Рауля Хаджимба.

Первый замминистра обороны Беслан Цвижба представил подробную биографию Владимира Аршба. Он напомнил, что за плечами генерала не только весомый вклад в создание абхазской армии и укрепление обороноспособности страны, но и служба в Германии и Афганистане где он был дважды ранен, и ликвидация последствий Спитакского землетрясения. И везде Владимир Аршба показывал себя достойным сыном своего народа и Отечества.

Военачальник принимал активное участие в разработке Гагрской освободительной операции в октябре 1992 года и последующих наступательных операций абхазской армии. Не остался он в стороне и при освобождении Кодорского ущелья в 2008 году.

Стоял Владимир Аршба и у истоков создания миграционной службы Абхазии.

«Он был военным, настоящим профессионалом, человеком чести. Он всегда служил своей стране и своему народу и был примером для многих офицеров», – подчеркнул Цвижба.

Председатель политической партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба поделился своими воспоминаниями о Владимире Аршба в период существования Народного форума Абхазии, при котором Аршба был военным советником. Именно в то время создавался полк внутренних войск Абхазии, и Владимир Аршба был в числе его создателей. Он прошел путь от офицера до командующего абхазской армии, и долгие годы служил Родине, занимая разные посты в Минобороны РА. После создания Миграционной службы Владимир Аршба возглавил это ведомство

«К сожалению, политические коллизии в 2014 году изменили жизнь Владимира Георгиевича – его освободили от занимаемой должности. Это было несправедливое и абсолютно неправильное решение. Даже звание Героя Абхазии ему присвоили посмертно, что тоже несправедливо», – считает Сергей Шамба.

По словам Шамба, и сегодня, в сложившейся в стране политической ситуации, нам не хватает таких людей, как Владимир Аршба.

Своими воспоминаниями о военачальнике поделился его соратник по Народному форуму «Айдгылара» и по службе в рядах вооруженных сил Абхазии Сергей Аршба.

«Владимир Георгиевич отдавал все свои знания молодым солдатам. Он являлся народным военачальником и народным генералом. Он всегда говорил спокойно, не повышая голоса, и все его понимали и слушались», – сказал Сергей Аршба.

Генерал-майор в отставке Вахтанг Цухба подчеркнул, что Владимир Аршба - пятый генерал, преждевременно ушедший из жизни. «Так же, как и он, неожиданно и преждевременно нас покинули Владимир Начач, Сергей Дбар, Гиви Агрба и Султан Сосналиев», - сказал Цугба. Он также отметил, что назначение Аршба министром обороны во время войны – сыграло важную роль в победе над врагом.

В заключение вечера от имени родственников и однофамильцев Валерий Аршба поблагодарил руководство Абхазии за организацию вечера памяти и всех, кто пришел почтить память Владимира Аршба.