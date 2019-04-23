В СОЧИ, НОВОРОССИЙСКЕ И ЯЛТЕ ПРОШЛИ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ МОРСКОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ

На совещании в порту города Ялта Виктор Глуховщенко отметил, что после встречи президентов Абхазии и России Рауля Хаджимба и Владимира Путина были даны поручения сформировать возможность удлинения маршрута и захода лайнера «Князь Владимир» в порт города Сухум.

2 июня прошла первая встреча в порту города Сочи, 3 июня - в Новороссийске и 4 июня - в Ялте.

Сухум. 5 июня 2019 г. Абхазия-Информ. Межведомственная делегация из Абхазии со 2 по 8 июня принимает участие в рабочих встречах на борту лайнера «Князь Владимир» по маршруту его следования с представителями администраций морских портов, таможенных и пограничных служб. Делегацию сопровождает директор ООО «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко.

«После начала навигации «Князя Владимира» стали поступать запросы от туристов, чтобы лайнер заходил и в Абхазию. Отсюда и берет свое начало эта инициатива», - сообщил он.

Виктор Глуховщенко также напомнил, что 15 февраля 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение между госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы» об организации круизного сообщения между морскими портами Абхазии и России. По его словам, в целях реализации поручений была создана межведомственная рабочая группа.

«С абхазской стороны уже проведены определенные мероприятия по обеспечению безопасности мореплавания в морском порту города Сухум», - отметил Глуховщенко.

По его мнению, организовать подобные рабочие встречи в каждом порту по маршруту следования лайнера побудила необходимость напрямую наладить контакты между всеми заинтересованными службами двух стран, что позволит снять многие вопросы.

В ходе рабочей встречи в Ялте председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк передал приветственные слова от имени руководства республики и подчеркнул, что Крым заинтересован в развитии круизного сообщения с Абхазией.

«Мы, конечно же, заинтересованы. У нас есть огромное желание сотрудничать, и мы понимаем, что наши порты без круизных туристических маршрутов полноценно развиваться не могут», - сказал Черняк.

Заместитель директора госкомпании «Абхазское морское пароходство» Адамыр Габуния поблагодарил руководство ООО «Черноморские круизы» за организацию рабочего круиза и выразил уверенность в том, что в ходе поездки удастся найти решение всех стоящих вопросов.

«У нас широкий состав делегации, и мы готовы детально прорабатывать все необходимые вопросы. Благодаря поездке у нас практически в каждом порту есть возможность контактировать со всеми службами, изучать их возможности и смотреть, как все работает», - сказал Габуния.

Он отметил, что многие технические и вопросы подготовки инфраструктуры в порту города Сухум уже сняты.

Советник министра транспорта Республики Крым Алексей Волков со своей стороны отметил, что в самых сложных санкционных и прочих политических условиях в Абхазии удается содержать порты, закупать новое оборудование и развивать, тем самым соответствовать требованиям времени.

«Мне удалось побывать в абхазских морских портах и, при таком отношении к делу, уверен, что история с заходом «Князя Владимира» в 2020 году состоится», - сказал Волков.

В ходе рабочих встреч обсуждались вопросы, связанные с организацией работы пограничной и таможенной служб, с пребыванием иностранных граждан на борту судна «Князь Владимир», а также другие вопросы возобновления морского пассажирского сообщения между Абхазией и Россией. .

В состав абхазской делегации входят представители Минэкономики, Государственного инвестагентства, МИД, погранотряда СГБ, Государственного таможенного комитета, госкомпании «Абхазское морское пароходство», Госуправления по транспорту, Национальной туристической компании.

Лайнер «Князь Владимир» - единственный круизный лайнер на Черном море, который в настоящее время проходит по маршруту Сочи - Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА.