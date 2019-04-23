АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ CONIFA
Сухум. 5 июня 2019 г. Абхазия-Информ. Сборные Абхазии и Южной Осетии досрочно пробились в плей-офф чемпионата Европы ConIFA среди непризнанных сборных. Обе команды одержали по две победы в группах и обеспечили себе место в полуфинале за тур до конца группового турнира.
Сборная Абхазии - чемпион мира ConIFA среди непризнанных сборных-2016.
В чемпионате Европы ConIFA-2019 участвует восемь сборных, проходит он на территории Нагорного Карабаха.
Группа A: Абхазия, Чамерия (территория южной Албании и северо-западной Греции), Арцах (Нагорный Карабах), Лапландия (сборная саамов, живущих на территории Норвегии, Швеции, Финляндии и России).
Группа B: Южная Осетия, Западная Армения (бывшая территория Армении, входит в состав Турции), Падания (северные районы Италии), Секейский край (территория Румынии).
Изначально в турнире планировалось участие 12 сборных, но по разным причинам снялись графство Ницца, Сардиния, а также сборные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В состав сборных Абхазии и Южной Осетии входят несколько бывших и действующих футболистов российских клубов, а за Паданию играет бывший футболист "Лацио", "Валенсии", "Севильи" и ряда других европейских клубов литовец Марюс Станкявичюс.
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