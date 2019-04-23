ВРАЧИ ПРОГНОЗИРУЮТ ПОЛНОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ЛИДЕРА ОППОЗИЦИИ АБХАЗИИ

Сухум. 4 июня. /ТАСС/. Медики фиксируют положительную динамику в состоянии госпитализированного в РФ лидера оппозиции Абхазии Аслана Бжании и прогнозируют полное выздоровление, сообщил ТАСС во вторник представитель оппозиции, руководитель фонда имени Сергея Багапша Михаил Логуа.

В мае оппозиция потребовала перенести с 21 июля на 23 ноября президентские выборы в Абхазии из-за госпитализации Бжании, близкие которого утверждают, что его могли отравить. Спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что по данным врачей, версия отравления не подтвердилась.

"Сегодня утром я говорил с очень близкими родственниками Аслана Георгиевича, по их словам, динамика положительная, ежедневно наблюдается улучшение общего состояния здоровья. Врачи прогнозируют полное выздоровление. Пока он лечится в Москве", - сказал Логуа.