6 И 7 ИЮНЯ В РУСДРАМЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА ТРАГИКОМЕДИИ «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ» ПО ПЬЕСЕ ФРИДРИХА ДЮРРЕНМАТА

«Во-первых это гениальная пьеса о которой мечтает любой театр, роли, о которых мечтают все актеры. «Визит старой дамы» — классика, которая кажется абсолютно актуальной для современной Абхазии», - считает гендиректор театра Ираклий Хинтба. По его мнению, пьеса содержит несколько тем, которые сохраняют свою актуальность уже на протяжении 60-70 лет,

«Сегодня, когда мы читаем пьесу применительно к абхазским реалиям, то становится просто не по себе от степени узнаваемости сюжетов, идеи и мысли, насколько эта пьеса обладает интерпретирующей способностью применительно к сегодняшнему дню", - убежден Хинтба.

Он уверен, что абхазский зритель после просмотра постановки «Визит старой дамы» обязательно заинтересуется и другими произведениями известного швейцарского немецкоязычного драматурга, прозаика и публициста Дюрренматта.

Пьесу поставил полюбившийся актерам и абхазским зрителям эстонский режиссер Антон Киселюс. Режиссер на пресс-конференции поделился своими предпремьерными ощущениями. А. Киселюс считает, что трагифарсовая притча Дюрренматта вскрывает определенные социальные явления с точки зрения личностной трагедии.

Он рассказал о том, как новая постановка «заставила» всю команду театра работать по-новому - «на 150 % и даже больше», позволяя раскрывать новые возможности актеров. Напряженная работа над новым спектаклем ведется более двух месяцев.

«Это переворот в нашем сознании. Хочется, чтобы он произошел и у зрителя. Возникает вопрос о цене человеческой жизни, о том, что и сколько мы платим за благополучие? Мы все завязаны на некой кредитной системе… Что под этим стоит? Это понятно мне, как человеку постсоветской европейской реальности, но нас интересует, что происходит за этой гранью, а за ней стоит женщина, которая была предана… Наша задача - чтобы зритель задумался, чтобы оценил, чего стоят простые вещи, которые есть у него в жизни», - отметил режиссер.

Перед премьерой все в театре испытывают волнение и ответственность. В новой постановке задействована практически вся труппа РУСДРАМа .

Художник-постановщик спектакля Виталий Кацба поблагодарил своих коллег по театральному цеху за терпение и труд, рассказал о некоторых сложностях в работе, о том, как из нескольких вариантов сценических декораций выбрали один наиболее удачный. «На самом деле, для меня важно, что команда наша растет профессионально. Мы постарались сделать так, чтобы актерам было удобно на сцене, и чтобы все соответствовало спектаклю. Я благодарен всем, кто абсолютно честно, несмотря ни на что, круглосуточного готовили этот проект. Думаю, мы достигнем чего-то», - сказал на пресс-конференции Виталий Кацба.

По словам гендиректора театра Ираклия Хинтба, фотографии декораций, созданных Виталием Кацба специально не публикуются до премьеры, чтобы зрители, придя в театр, когда поднимется занавес не смогли скрыть своего восторга. Он отметил колоссальную качественную работу художника по световому оформлению Евгения Лисицина.

Исполнительница главной роли миллионерши Клары Цаханассьян (в девичестве Вешер) Анна Гюрегян поблагодарила судьбу и Антона Киселюса «за возможность прикосновения к такой драматургии». «Я была безмерна рада и напугана ролью, которая очень сложна и многогранна. Это очень сложная работа, которая должна быть филигранной и тонкой. Главное, чтобы не потерять ту задачу, которую ставит перед актёром режиссер, чтобы результат был понятен и "бил" в нужном направлении. Есть роли, в которых ты черпаешь что-то изнутри, и это помогает», - сказала актриса. Она также говорила о сложностях, с которыми столкнулась пи создании образа Клары. Анна рассказала о том, как в других своих актерских работах она часто применяла свой жизненный опыт, в данном же случае это было очень сложно. «В этом случае, к счастью, мне не из чего черпать, но приходится что-то "нащупывать" и вытаскивать. Я буду счастлива, если люди захотят приходить и анализировать, потому что эта история именно для этого", - объяснила она. Актриса надеется, что зрители поймут и поддержат ее работу, почувствуют трагизм «дурацкой жизни», жажду мести униженной, оскорбленной и брошенной женщины.

«Буду безмерно рада, если моя работа будет принята, и люди захотят приходить и смотреть спектакль еще и еще раз», - поделилась своими ощущениями перед премьерой Анна Гюрегян.

Роль бакалейщика Альфреда Илла (первая любовь Клары) играет актер Джамбул Жордания. Постаревший Альфред является только трофеем, который Клара собирается привезти из разоренного ею города Гюллена. Клара предлагает городу простую сделку: жизнь обманщика и предателя Альфреда в обмен на очень крупную сумму денег. Этой суммы хватит на то, чтобы вновь поднять город на ноги, построить новую ратушу, привлечь туристов.

По мнению Ираклия Хинтба, актер Жордания в роли Илла настолько убедителен, что еще раз доказывает его обладание искусством перевоплощения. «Для меня в этой пьесе очень удивительно и ценно, что в рамках одного городка показана проблема планетарного масштаба. Мы хотим поделиться своими мыслями со зрителями, очень хотим, чтобы произошла переоценка ценностей в лучшую сторону», - добавил актер Джамбул Жордания.

Гендиректор Хинтба в завершение пресс-конференции подчеркнул, что спектакль «Визит старой дамы» поможет всем задуматься и понять, как изменить жизнь.

Пьеса «Визит старой дамы» не о самом убийстве человека, а о том, как жители городка Гюллена, соблазненные большими деньгами, пошли на преступление. Актеры надеются на то, что новая сценическая постановка РУСДРАМа сподвигнет зрителей задуматься о своих поступках для того, чтобы в жизнь каждого из них не пришла своя "старая дама".

Действующие лица и исполнители:

Мультимиллионерша Клара Цаханассьян - Анна Гюрегян.

Альфред Илл - Джамбул Жордания.

Жена Илла- Марина Скворцова.

Сын Альфреда Илла - Эмиль Петров.

Дочь Илла - Милана Ломия.

Бургомистр - Кирилл Шишкин.

7-й / 8-й / 9-й муж Клары - Осман Абухба.

Дворецкий – Люпчо Спасов,

Священник – Инал Инапха.

Учитель / Гимнаст / Чёрный барс - Аслан Киут.

Полицейский - Армен Амирбекян.

Врач - Наталия Папаскири.

Журналист - Марина Сичинава.

Художник / Первая женщина - Симона Спафопуло.

Вторая женщина – ЛоидаТыркба.

Коби и Лоби / Роби и Тоби - Саид Лазба и Дмитрий Щукин.