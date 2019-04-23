РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ
Сухум. 4 июня 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам.
«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с наступлением светлого праздника Ураза-байрам.
Являясь завершением священного для каждого мусульманина месяца Рамадан, этот день несет в себе радость укрепления веры. Мусульмане всего мира отмечают его свершением добрых дел и проявлением сострадания к тем, кто нуждается в поддержке.
Наша страна испокон веков славится традициями взаимоуважения всех исповедуемых на ее территории религий. Пусть этот светлый праздник служит духовному очищению людей, укреплению дружбы и взаимопонимания», - отмечается в поздравлении.
Хаджимба пожелал мусульманам Абхазии крепкого здоровья, мира и благополучия.
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