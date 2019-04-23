Сухум. 4 июня 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам.

«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с наступлением светлого праздника Ураза-байрам.

Являясь завершением священного для каждого мусульманина месяца Рамадан, этот день несет в себе радость укрепления веры. Мусульмане всего мира отмечают его свершением добрых дел и проявлением сострадания к тем, кто нуждается в поддержке.