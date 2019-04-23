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Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОСБЮДЖЕТА АБХАЗИИ

Новости Пятница, 31 мая 2019 15:56
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ СТАТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОСБЮДЖЕТА АБХАЗИИ

Сухум. 31 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров одобрил проект закона «О внесении изменений в закон «О Республиканском бюджете Республики Абхазия на 201 9 г.», принятом 29 декабря 2018 г.

Доходы консолидированного госбюджета увеличивается на 475,9 млн руб., доходы республиканского бюджета – на 470,9 млн руб. Российская финансовая помощь в целях социально-экономического развития РА увеличивается на 360 млн руб., по линии Инвестпрограммы – на 60.5  млн руб.

Увеличиваются соответственно и расходы госбюджета – на 1 млрд 175 млн руб., расходы республиканского бюджета на – 1 млрд 166 млн руб. Увеличивается также дефицит бюджета.

В соответствии с предлагаемыми изменениями, основные параметры Государственного бюджета Республики Абхазия на 2019 год, в случае принятия законопроекта парламентом, составят:

  • по доходам - 10 221 435,6 тыс. рублей,
  • по расходам - 11 050 168 тыс. рублей,
  • дефицит - 828 732,4 тыс. рублей.

Параметры республиканского бюджета на 2019 год:

- общий объем доходов - 8 111 298,7 тыс. рублей, включая финансовую помощь Российской Федерации:

  • в целях социально-экономического развития Республики Абхазия - 3 149 000 тыс. рублей;
  • в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017- 2019 годы - 1 681 060 тыс. рублей.

- общий объем расходов республиканского бюджета на 2019 год - 8 932 202,9 тыс. рублей;

- дефицит республиканского бюджета на 2019 год - 820 904,2 тыс. рублей».

***

В соответствии с законом, принятым 29 декабря 2018 г., общий объем Государственного бюджета РА на 2019 год по доходам был утвержден в сумме 9 745 497,8 тыс. рублей, по расходам - 9 875 860,0 тыс. рублей. Дефицит Государственного бюджета - 130 362,2 тыс. рублей.

Общий объем доходов республиканского бюджета на 2019 год был утвержден в сумме 7 640 360,9 тыс. рублей. В том числе: финансовая помощь Российской Федерации:

  • в целях социально-экономического развития Республики Абхазия - 2 789 000,0 тыс. рублей;
  • в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы - в сумме 1 620 530,0 тыс. рублей.

Общий объем расходов республиканского бюджета на 2019 год - 7 765 723,1 тыс. рублей.

Дефицит республиканского бюджета - 125 362,2 тыс. рублей.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 31 мая 2019 16:05

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