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Абхазия Информ

В ВЕРХОВНЫЙ СУД РА НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ ИРИНЫ ДОЧИЯ И УБИЙСТВА ДМИТРИЯ ОЗГАНА

Новости Пятница, 31 мая 2019 14:50
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В ВЕРХОВНЫЙ СУД РА НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ ИРИНЫ ДОЧИЯ И УБИЙСТВА ДМИТРИЯ ОЗГАНА

 

Сухум. 31 мая 2019 г. Абхазия-Инофрм. 16 мая 2019 г. в Верховный суд РА направлено уголовное дело по факту похищения гр. Дочия И.Р. и убийства Озган Д.В. Информация об этом размещена на сайте Генпрокуртауры РА.

15 мая 2019 г. Следственным управлением Генпрокуратуры РА окончено производством уголовное дело №316/816 по обвинению:

Дзидзария Алхаса Валериевича, 1980 года рождения, уроженца и жителя с. Лыхны, Гудаутского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 119 (похищение человека, совершенное организованной группой),   п. «б» ч. 3 ст. 160 (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 1 ст. 217 (незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия), п. «ж» ч. 2 ст. 99 (умышленное убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 217 Уголовного кодекса РА;

Блаб Генадия Анатолиевича 1968 года рождения,   уроженца с. Отхара Гудаутского района, проживающего в с. Куланырхуа Гудаутского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 119 и п. «б» ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РА;

Чантурия Вардена Арзаметовича, 1962 года рождения,   уроженца и жителя с. Лыхны Гудаутского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 119 и п. «б» ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РА;

Дзидзария Астамура Геннадьевича, 1981 года рождения, уроженца и жителя с. Лыхны Гудаутского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 99 и ч. 1 ст. 217 Уголовного кодекса РА;

Авидзба Джумбера Тарбеевича, 1981 года рождения, уроженца и жителя г. Гудаута, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 32, п. «а» ч. 3 ст. 119 и ч. 2 ст. 223 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере) Уголовного кодекса РА.

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дзидзария А.В., Блаб Г.А., Чантурия В.А. и Авидзба Д.Т. обвиняются в похищении гражданки Дочия Ирины Руслановны, имевшего место 2 июля 2016 года в г. Сухум и последующем вымогательстве имущества в особо крупном размере.

Дзидзария А.В. и Дзидзария А.Г. дополнительно обвиняются в умышленном убийстве гражданина Озгана Дмитрия Валиковича, произошедшем    8 ноября 2017 года в г. Гудаута, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

19 сентября 2018 года в ходе обыска по месту жительства Авидзба Д.Т. было обнаружено и изъято наркотическое вещество «марихуана» весом 5.5 грамм, за хранение которого Авидзба Д.Т. обвиняется дополнительно.

В соответствии со ст. 233 УПК РА рассмотрение уголовного дела должно быть начато не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания.

До вступления в силу обвинительного приговора, вышеуказанные лица считаются невиновными.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 31 мая 2019 14:52

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