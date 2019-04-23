ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РА: ВРАЧИ ОТРИЦАЮТ ОТРАВЛЕНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ

Что касается анализа биоматериалов Аслана Бжания, сделанного в Мюнхене, согласно которому в крови лидера оппозиции было обнаружено повышенное содержание ртути, кадмия, алюминия и бензодиазепинов, то в московской клинике они не учитываются, подчеркнул он.

Сухум. 5 июня 2019 г. Sputnik Абхазия . Опрошенные врачи московской клинической больницы имени Буянова категорически отрицают отравление Аслана Бжания, сказал заместитель генерального прокурора Абхазии Эшсоу Какалия на совещании в Парламенте 5 июня.

"Врачи сообщили, что на следующий день после поступления Бжания в больницу было проведено аналогичное исследование, никаких нарушений, кроме незначительного понижения кальция в крови, не было обнаружено. Лечение Бжания было определено именно по результатам анализа. Анализы, проведенные в Германии, в основу лечения не берутся вообще", - отметил Какалия.

Говоря о состоянии здоровья охранников Аслана Бжания, он добавил, что опрошенные врачи утверждают, что у них пищевое отравление.

"Воздушно-капельным путем это произойти не может. Я считаю, что по сопровождавшим лицам нужно прояснять ситуацию по историям болезни. Мы должны назначить комплексную судебно-медицинскую экспертизу и по результатам судить о том, что произошло", - отметил он.

По словам Эшсоу Какалия диагнозы, поставленные Аслану Бжания и его охранникам, отличаются.

"Когда примем процессуальное решение, получим результаты судебно-медицинской экспертизы по сопровождавшим Бжания, а также биологические образцы, тогда мы сделаем свое заключение, работа продолжается", - подчеркнул Какалия.

Он отметил, что врачи московской клинической больницы имени Буянова не предоставили историю болезни Аслана Бжания. С согласия пациента удалось получить диагноз - синдром Гийена-Барре (острое аутоиммунное воспалительное заболевание – ред.).

Врачи отмечают, что синдром может быть вызван в том числе инфекционным заболеванием.

В организме Бжания инфекции, спровоцировавшей это заболевание, найдено не было. При этом, по словам медиков, внешнего возбудителя этой болезни также быть не могло, сказал заместитель генпрокурора. Причину возникновения заболевания медики не установили, так как болезнь в настоящее время до конца не исследована.

"Я лично заходил в палату, чтобы мог получить от него разрешение на предоставление нам диагноза, такое разрешение мы получили. Врачи оценивают его состояние как тяжелое", - сказал заместитель генпрокурора Абхазии.

Для того, чтобы Генеральная прокуратура смогла сделать свое заключение, необходимо ознакомиться с историей болезни Аслана Бжания и получить его биоматериалы, заметил Какалия.

18 апреля лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы. Со схожими симптомами также были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского два сотрудника его охраны Кясоу Дарсалия и Леван Бжания.