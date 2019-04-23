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Абхазия Информ

В НОВОМ АФОНЕ ПРОШЛО СОБРАНИЕ ПАСТВЫ СВЯЩЕННОЙ МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ

Новости Среда, 05 июня 2019 16:27
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В НОВОМ АФОНЕ ПРОШЛО СОБРАНИЕ ПАСТВЫ СВЯЩЕННОЙ МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ

Сухум. 5 июня 2019 г. Абхазия-Информ. 5 июня 2019 г. в соборном храме монастыря св. апостола Симона Кананита в Новом Афоне состоялось собрание прихожан монастыря и паствы Священной Митрополии Абхазии. На собрании  присутствовали жители Нового Афона, общественные деятели Абхазии, депутаты Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия, православные христиане из других регионов Абхазии.

На собрании  также присутствовали клирики Сухумо-Пицундской епархии АПЦ: иеромонахи Игнатий (Киут), Василиск (Лейба), Давид (Гвазава) и иерей Далмат (Гопия).

Архимандрит Дорофей (Дбар), открывая собрание, кратко ознакомил пришедших со сложившейся в последние дни ситуации вокруг абхазской церковной проблемы и с итогами переговорного процесса, модераторами которого выступили глава Администрации Нового Афона Фелик Даутия, председатель городского Собрания Нового Афона Рамаз Смыр, депутат Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия Натали Смыр и общественный деятель Мирон Чалмаз. 4 июня 2019 г. было составлено обращение на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором излагалась просьба Президента Республики Абхазия Р. Д. Хаджимба и Председателя Церковного Совета Абхазской Православной Церкви иерея Виссариона Аплиаа о приостановлении прещений в священнослужении, наложенных на архимандрита Дорофея (Дбар) и иеромонаха Андрея (Ампар) в 2011 г., и триджы продлеваемого впоследствии вплоть по настоящее время.

Далее выступила депутат Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия Натали Смыр, поблагодарившая всех участников переговорного процесса за усилия в составлении Обращения, также выразила благодарность духовенству Сухумо-Пицундской епархии АПЦ в лице иерея Виссариона Аплиаа и Президенту Республики Абхазия Р. Д. Хаджимба.

М. М. Чалмаз от лица членов Совета и сотрудников Священной Митрополии Абхазии также поблагодарил всех участников переговорного процесса за достигнутые результаты.

Завершая собрание, председатель Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей (Дбар) выразил признательность всем собравшимся за активное участие в деле решения абхазской церковной проблемы.

По завершении все участники собрания были приглашены на фуршет в трапезную монастыря св. апостола Симона Кананита.

Согласно достигнутым договоренностям, Священная Митрополия Абхазии предоставляет возможность 5 и 6 июня 2019 г. в дни празднования Вознесения Господня — двунадесятого праздника Православной Церкви, провести соответствующие богослужения в Ново-Афонском монастыре в следующем порядке:

• 5 июня, в 17:00 в центральной части соборного храма монастыря св. апостола Симона Кананита будет совершена Великая вечерня с литией духовенством Священной Митрополии Абхазии во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар), в 18:30 в приделе св. Александра Невского соборного храма монастыря св. апостола Симона Кананита будет совершено Всенощное бдение духовенством Сухумо-Пицундской епархии АПЦ.

• 6 июня, в 7:00 в центральной части соборного храма монастыря св. апостола Симона Кананита духовенством Священной Митрополии Абхазии будет совершена Утреня и в 9:00 Божественная литургия. В 10:30 в приделе св. Александра Невского соборного храма монастыря св. апостола Симона Кананита духовенством Сухумо-Пицундской епархии АПЦ будет совершена Божественная литургия.

По завершении праздничных богослужений Вознесения Господня 5 и 6 июня 2019 г. и вплоть до получения соответствующего ответа на Обращение Президента Республики Абхазия Р. Д. Хаджимба и Председателя Церковного Совета Абхазской Православной Церкви иерея Виссариона Аплиаа, все клирики Священной Митрополии Абхазии и Сухумо-Пицундской епархии АПЦ продолжают деятельность в своих приходах и монастырях.

Все участники собрания надеются и будут молиться о том, чтобы изложенная в Обращении просьба была услышана священноначалием Русской Православной Церкви и церковная проблема абхазского народа, милостью Божьей, нашла свое разрешение.

https://anyha.org/aap-aizara/

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 05 июня 2019 16:33

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