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Абхазия Информ

ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: «АСЛАН БЖАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ БОРТОМ ДОСТАВЛЕН В ГЕРМАНИЮ, ГДЕ ПРОДОЛЖИТ ЛЕЧЕНИЕ».

Новости Среда, 05 июня 2019 22:27
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Сухум. 5 июня 2019 г. Абхазия-Информ. Руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба прибыл в Москву 4 июня и встретился с лидером оппозиции, депутатом Парламента Асланом Бжания в московской больнице им. Буянова.

Теймураз Хишба сообщил, что состояние здоровья Аслана Бжания ускоренными темпами улучшается, что подтверждают и лечащие врачи. По словам Хишба "рукопожатие Аслана Георгиевича крепкое, говорит чуть слышно, пишет отчетливо, шутит, самостоятельно пьёт воду, делает специальную гимнастику, необходимую для восстановления".

Как отметил руководитель штаба ОНД, "Аслан Бжания в курсе всех событий, происходящих в Абхазии, знакомится с новостями в интернете".  

Теймураз Хишба подчеркнул: "У лидера оппозиции невероятно сильная воля и твердый, бойцовский характер, что несомненно не может не сказаться и на темпах его восстановления".

Прибывший из Германии доктор, осмотрев А. Бжания, отметил серьёзную динамику улучшения его здоровья, подтвердил возможность безопасной транспортировки.

Руководитель штаба ОНД Т. Хишба также сообщил: "Сегодня специальным бортом Аслан Бжания был доставлен в Германию, где он продолжит лечение. Самолёт уже приземлился в аэропорту Берлина".

По словам Хишба, Аслан Георгиевич перенес перелет нормально, его состояние стабильное.

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