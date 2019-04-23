В СУХУМЕ В ОЧЕРЕДИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ СТОЯТ ДО 2,5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

«К нам в Общественную палату часто обращаются люди по спорным жилищным вопросам, приносят заявления и жалобы на несправедливые, с их точки зрения, действия чиновников и решения судей. Поэтому нами была создана рабочая группа, которая разбиралась с подобными заявлениями. Вот и сегодня мы пригласили в Общественную палату представителей правоохранительных органов, депутатов парламента, чтобы обсудить проблему, волнующую многих граждан», - сказала, открывая заседание секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.

Сухум. 6 июня 2019 года. Абхазия-Информ . Спорным вопросам выделения и оформления жилья посвящалось пленарное заседание Общественной палаты. На заседание были приглашены представители СГБ, МВД, Генпрокуратуры, судебные исполнители, депутаты парламента, столичной администрации.

Зампредседателя Общественной палаты Даниил Убирия считает, что суды и прокуратура нередко занимаются отъемом жилья у граждан Абхазии и передачей его гражданам, вступившим в наследство за пределами Абхазии. Речь в основном идет о грузинском жилье. При этом, нотариаты, со ссылкой на международное право, руководствуются документами, выданными за пределами Абхазии, в том числе и в Грузии.

Убирия напомнил, что еще при первом президенте В. Ардзинба было издано распоряжение не принимать документы, составленные за пределами Абхазии и при втором президенте С. Багапше нотариаты руководствовались этим документом, но сейчас это распоряжение полностью игнорируется.

Он привел конкретные примеры, когда человек вступил в наследство, предоставив справку о смерти отца, а тот проживает в Грузии. Есть случаи, когда к документам прилагаются справки из СГБ об участии граждан в боевых действиях на стороне Грузии, но их наследники, тем не менее, вступают в наследство. И таких случаев, по словам Убирия, более 100.

Убирия не исключил материальную заинтересованность отдельных судей и сотрудников прокуратуры в решении подобных вопросов.

«Сегодня ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии судятся с гражданами Грузии, с теми, чьи родственники принимали участие в войне на грузинской стороне. Я считаю, что такие граждане не имеют права наследования имущества своих близких родственников. Я считаю, что в данной ситуации на первом месте должно стоять национальное, а не международное право. Нельзя поступаться своими интересами ради наших врагов. Этот вопрос напрямую связан с государственной безопасностью», – сказал представитель рабочей группы Зураб Зухба (он тоже относит себя к пострадавшим от действий судей),

Начальник жилуправления администрации Сухума Сергей Матосян сообщил, что при выделении жилья они руководствуются решениями судов, которые признают жилье бесхозным или подтверждают право наследования.

«Мы не можем за всем следить и приставить к каждому спорному дому или квартире милиционера», – сказал Матосян.

Он напомнил, что в республике до сих пор не принят Жилищный кодекс и в своей работе они руководствуются законом, принятым еще в 60-х годах прошлого века. Матосян сообщил, что сегодня в очереди на получение жилья состоят 2,5 тысяч семей, 300 из них – остронуждающиеся, а именно инвалиды и ветераны войны, погорельцы и другие.

Член Общественной палаты Абессалом Кварчия обратил внимание на то, что обсуждаемая тема связана не только с правовыми проблемами, но и морально-этическими.

«Если кто-то занял жилье живого человека, насколько это соответствует нормам морали и нашему менталитету», – спросил Кварчия.

Депутат парламента Натали Смыр подчеркнула, что у депутатов большие претензии к работе судей. Она выразила недоумение, почему при рассмотрении жилищных вопросов в судебном заседании не принимают участие сотрудники прокуратуры.

«Откуда наши нотариальные конторы берут справки, если, как известно, во время войны все архивы сгорели? Зачастую истцы предоставляют в суды явно подложные документы, а судьи принимают их к рассмотрению. По сути, судьям отдали на откуп вынос решений по жилищным вопросам, и они нередко принимают неправильные решения. При этом судьи последующих инстанций придерживаются корпоративной этикие и действуют по принципу «судья судью не судит», – возмущалась Натали Смыр.

Член Общественной палаты Геннадий Маргания считает, что проблема с жильем возникла по причине отсутствия полной инвентаризации жилого фонда, когда никто не знает что и кому принадлежит.

Ему напомнили, что еще при С. Багапше предпринималась такая попытка, но инвентаризацию удалось провести только в Галском районе.

Член Общественной палаты Леонид Осия подтвердил, что в республике есть люди, которые действительно нуждаются в жилье, в то время как некоторые захватили целые кварталы и подъезды.

«Пока не будет программы предоставления жилья и четкого законодательства, проблема с места не сдвинется», – считает Осия.

Замминистра внутренних дел Казбек Кишмахов констатировал отсутствие ответственности за предоставление подложных документов. Он считает, что проблему жилья и его наследования нужно решать в рамках законодательства.

Старший прокурор Хибла Табагуа напомнила, что по принятому в 2008 году Жилищному кодексу, сотрудники прокуратуры не имеют права присутствовать в суде при рассмотрении жилищных вопросов, за исключением дел по выселению.

«В 2012 году мы обращались в Народное Собрание с просьбой внести изменения в закон и разрешить присутствовать прокурорам при рассмотрении гражданских дел, но до сих пор наша инициатива остается без ответа», – констатировала Табагуа.

Депутат парламента Рауль Лолуа напомнил, что в Гражданском кодексе есть статья, где прописано, что те, кто боролся против независимости Абхазии, участвовал в боевых действиях против ее народа или содействовал врагу, не имеют права наследования. И это относится к представителям всех национальностей.

«Парламент в первом чтении принял законопроект о праве наследования имущества родственниками тех лиц, которые воевали против суверенитета Абхазии, участвовавали в боевых действиях против Абхазии или помогали оккупационным войскам. Мы продолжаем работать над этим законопроектом и в нем будет многое учтено», – сообщил Лолуа.

В то же время он считает, что сегодня такое наследование не носит массовый характер, и ко всем случаям нужно подходить индивидуально, изучив все обстоятельства дела.

Лолуа также обратил внимание членов Общественной палаты на то, что все документы. полученные за пределами Абхазии, проходят серьезную проверку в СГБ и легализуются в МИДе.

«Мы должны понимать, что наследники могут быть разные и принимать по ним решения следует с правовой точки зрения безукоризненно», – подчеркнул депутат.

В завершение обсуждения секретарь Общественной палаты Нателла Акаба сказала, что рабочая группа с учетом имеющихся у нее материалов и наработок, а также того, что говорилось сегодня, подготовит свои предложения и рекомендации.