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Абхазия Информ

БГАНБА И ЧЕБОТАРЕВ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ АБХАЗИИ НА 2020-2022 ГОДЫ

Новости Пятница, 07 июня 2019 11:32
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БГАНБА И ЧЕБОТАРЕВ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ АБХАЗИИ НА 2020-2022 ГОДЫ

 

Сухум. 7 июня 2019 г. Абхазия-Информ. Делегация Правительства Республики Абхазия во главе с премьер-министром Валерием Бганба принимает участие в «Петербургском международном экономическом форуме – 2019».

В первый день работы форума абхазская делегация посетила павильон Краснодарского края, где осмотрела выставку винной продукции Кубани.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров Ра, абхазские делегаты приняли участие в деловой программе, стали гостями важного мероприятия краснодарского павильона - стратегической сессии «Российское вино: уже серьезно!».

Спикеры сессии обсудили перспективы развития отечественного виноделия и создание уникального и узнаваемого российского бренда в этой отрасли, увеличивая при этом количество виноградников и сортов винограда.

По завершении деловой программы премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обменялись памятными подарками.

На полях экономического форума Валерий Бганба также встретился с министром РФ по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботарёвым. Бганба и Чеботарев обсудили вопросы формирования будущей «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы», которую планируют утвердить в рамках предстоящего 18-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

Валерий Бганба и Сергей Чеботарёв также обсудили стадии исполнения решений 17-го заседания МПК и вопросы контроля целевого использования средств текущей финансовой помощи.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 07 июня 2019 11:36

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