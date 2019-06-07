ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРОВЕЛА РЯД ПЕРЕГОВОРОВ НА ПЛОЩАДКАХ ПМЭФ-2019

Темами главного заседания ПМЭФ-2019 стали ключевые экономические вопросы, стоящие перед Россией, отношения Российской Федерации с зарубежными рынками и миром в целом.

Участники двухсторонней встречи обсудили некоторые вопросы взаимодействия и исполнения пунктов соглашения между правительствами Абхазии и РФ о режиме торговли товарами.

В продолжение встречи министр экономики РА Адгур Ардзинба и министр энергетики РФ Александр Новак подписали протокол о внесении изменения в «Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами». Премьер-министр РА Валерий Бганба также присутствовал на церемонии подписания протокола Изменение в соглашении о режиме торговли товарами направлено на исключение возможности осуществления временного периодического таможенного декларирования при поставке из России в Абхазию нефтепродуктов, номенклатура и объем которых определяются в соответствии с соглашением, в целях оптимизации процесса таких поставок. С учётом того, что соглашение предусматривает неприменение российской стороной вывозных таможенных пошлин на указанные товары, изменение в соглашении устранит возможность неравномерности поставок в зависимости от действий отдельных участников внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, на площадках форума состоялся ряд встреч и переговоров главы правительства Абхазии Валерия Бганба с заместителем председателя правительства Российской Федерации Виталием Мутко, с и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, с председателем Совета директоров Китайского университета политологии и права Ли Гуо Ко.

В завершение заключительного дня форума Валерий Бганба, обменявшись памятными подарками с Александром Бегловым, пригласил губернатора Санкт-Петербурга в Абхазию.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.