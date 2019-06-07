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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОНИТОРИНГЕ ВЫБОРОВ В ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Новости Пятница, 07 июня 2019 21:22
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОНИТОРИНГЕ ВЫБОРОВ В ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

 

Сухум. 7 июня 2019 г. Абхазия-Информ. Делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия примет участие в международном мониторинге выборов в Парламент Республики Южная Осетия.

Как сообщила журналистам главный советник Спикера Парламента РА по внешним связям Галина Страничкина, в связи с приглашением Председателя Парламента Республики Южная Осетия Петра Гассиева, Парламент Республики Абхазия направил делегацию для осуществления международного мониторинга подготовки и проведения выборов депутатов Парламента Республики Южная Осетия. Парламентские выборы в Южной Осетии состоятся 9 июня с. г.

В качестве иностранных наблюдателей на предстоящие выборы делегированы председатель Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по культуре, делам молодёжи и спорту Венори Бебия и член Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Ашот Миносян.

Предыдущие выборы в Парламент Республики Южная Осетия проходили 8 июня 2014 года. Взаимодействие между парламентами Республики Абхазия и Республики Южная Осетия опирается как на двусторонние межгосударственные договоры, так и на межпарламентское Соглашение, которое изначально было подписано 04 июля 2006 года, а затем обновлено 10 апреля 2016 года.

Необходимо отметить, что участие представителей Парламента Республики Абхазия в независимом мониторинге электоральных процессов также является одним из направлений деятельности в рамках Соглашения о Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Сообщества «За демократию и права народов», в которую входят парламенты Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской и Республики Южная Осетия. Межпарламентская Ассамблея государств – участников Сообщества «За демократию и права народов» была учреждена 30 сентября 2006 года и за весь минувшей период при непосредственном участии Ассамблеи было организовано и осуществлено международное наблюдение за ходом подготовки и проведения всех референдумов, президентских и парламентских выборов, проходивших в Республике Абхазия, Приднестровской Молдавской Республике, Республике Южная Осетия и Нагорно-Карабахской Республике.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 07 июня 2019 21:28

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