ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ВРУЧИЛ ГУЛИ КИЧБА ОРДЕН «АХЬДЗ-АПША» ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

«Поздравляю Вас с юбилеем. Многие годы вы стоите во главе важных дел, направленных на укрепление нашего государства. В самое тяжелое время Ваши сыновья, не раздумывая, встали на защиту Родины. Долгое время пропавшим без вести считался Арзамет Тарба. Но обстоятельства сложились таким образом, что его останки были идентифицированы и преданы земле с воинскими почестями. Каждый должен знать о таких героях, не пожалевших себя ради свободы Отечества.

Выступая в Абхазии или за ее пределами, вы представляете Абхазию и образ матери на высоком, достойном уровне. Желаю Вам и Вашей семье благополучия и крепкого здоровья», - сказал Президент.

Гули Кичба поблагодарила Президента за поздравление.

«Ту высокую награду, которой я удостоена, я разделяю с мудрыми матерями, перенесшими трагедию войны. Без них я бы не смогла чего-то добиться. Так сложилось, что мне довелось представлять их и говорить от их имени. Благодарю Вас, эта новость стала для меня неожиданной. Это имеет важное значение и является большой ответственностью для меня. До тех пор, пока буду в силах, я буду стоять рядом с матерями и делать все, что от меня зависит, поддерживая их», - отметила Гули Кичба.

Рауль Хаджимба вручил Гули Кичба орден «Ахьдз-Апша» второй степени.

Гули Кичба удостоена высшей государственной награды Абхазии «за заслуги перед Республикой Абхазия, активную общественно-политическую деятельность».

Указ о награждении был подписан 8 июня.