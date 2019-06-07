ЗАВЕРШИЛОСЬ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО ИСКУ ЛЕОНИДА ЛАКЕРБАЯ О ЗАЩИТЕ ЕГО ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

Ответчиками по иску Лакербая выступали авторы учебника "История Абхазии с древнейших времен до наших дней" Станислав Лакоба и Олег Бгажба, и министерство образования и науки Абхазии.

Судебное разбирательство по иску бывшего премьер-министра Леонида Лакербая "О защите чести, достоинства и деловой репутации длилось чуть больше года.

Истец Лакербая считает ложным фрагмент учебника гласящий: "В сложившейся ситуации 29 мая 2014 года Парламент Абхазии … объявил вотум недоверия премьер-министру Л. Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года …".

Лакербая не раз заявлял, что никаких обещаний уйти в отставку не давал, а данная фраза в учебнике по новейшей истории, по которому обучаются школьники, порочит его честь и достоинство.

Леонид Лакербая просил суд признать несоответствующими действительности сведения об обещании покинуть свой пост еще в феврале 2013 г., изложенные в учебнике, а также обязать ответчиков - авторов учебника академика О.Х. Бгажба и профессора С.З. Лакоба отозвать данный учебник, внести в него изменения, удалив из главы IV указанный текст, и опубликовать опровержение.

Историки Лакоба и Олег Бгажба считают формулировку в учебном пособии достоверной.

Судья Белла Хасая посчитала не состоятельными доводы ответчиков

"Ответчик Лакоба лишь сослался на разговор, состоявшийся в кабинете Совета безопасности. Судом же бесспорно установлено, что премьер-министр Леонид Лакербая в феврале 2013 года не делал официальных заявлении о своей отставке", - отметила судья.

Сухумский городской суд обязал издателей книги - министерство образования и науки РА удалить из параграфа 13 учебника «История Абхазии» фразу «Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года» и переиздать его в течение одного месяца. Суд также обязал авторов учебника С. Лакоба и О. Бгажба в течение 10 дней опровергнуть в газете «Республика Абхазия» указанные в учебнике сведения, порочащие честь и достоинство экс-премьера Л. Лакербая.

Решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней со дня принятия решения суда.