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Абхазия Информ

ХАДЖИМБА И НУРГАЛИЕВ ПРИДАЮТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Понедельник, 10 июня 2019 20:07
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ХАДЖИМБА И НУРГАЛИЕВ ПРИДАЮТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 10 июня 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба встретился с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым, сообщает пресс-служба президента.

Приветствуя Нургалиева, Хаджимба сказал: «Области нашего сотрудничества следуют из большого договора, подписанного Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Это вопросы, связанные с сотрудничеством правоохранительных органов, оборонных ведомств, приграничное сотрудничество, таможенное, вопросы медицинской тематики. Мероприятия, которые проводятся, и имеющиеся положительные результаты свидетельствуют о готовности сторон работать в этом направлении».

Рашид Нургалиев отметил важное значение российско-абхазского сотрудничества в сфере безопасности.

«Пространство безопасности для нас очень важно. Архитектура безопасности с учетом современных реалий в мире должна быть адекватна внешним угрозам», - сказал Рашид Нургалиев.

Во встрече также участвовали секретарь Совета безопасности РА Мухамед Килба и посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин.

10 июня заместитель Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев прибыл в Республику Абхазия с рабочим визитом.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 10 июня 2019 20:10

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