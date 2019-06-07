ХАДЖИМБА И НУРГАЛИЕВ ПРИДАЮТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Приветствуя Нургалиева, Хаджимба сказал: «Области нашего сотрудничества следуют из большого договора, подписанного Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Это вопросы, связанные с сотрудничеством правоохранительных органов, оборонных ведомств, приграничное сотрудничество, таможенное, вопросы медицинской тематики. Мероприятия, которые проводятся, и имеющиеся положительные результаты свидетельствуют о готовности сторон работать в этом направлении».

Сухум. 10 июня 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба встретился с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым, сообщает пресс-служба президента.

Рашид Нургалиев отметил важное значение российско-абхазского сотрудничества в сфере безопасности.

«Пространство безопасности для нас очень важно. Архитектура безопасности с учетом современных реалий в мире должна быть адекватна внешним угрозам», - сказал Рашид Нургалиев.

Во встрече также участвовали секретарь Совета безопасности РА Мухамед Килба и посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин.

10 июня заместитель Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев прибыл в Республику Абхазия с рабочим визитом.