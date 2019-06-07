В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНКАВКАЗА И КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ

Абхазскую и российскую сторону на встрече представили премьер-министр Валерий Бганба и заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

Сухум. 10 июня 2019 года. Абхазия-Информ. В Кабинете Министров Республики Абхазия состоялось рабочее совещание представителей министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, казначейства и Банка России с абхазскими коллегами.

«Нам предстоит совместно проработать подпрограмму по социально-экономическому развитию республики и рассмотреть проекты, которые были предложены нами для включения в будущую подпрограмму. Кроме этого есть некоторые вопросы исполнения протокола 17-го заседания Межправкомиссии. Для плодотворной работы на ближайшие два дня я предлагаю разбить участников нашей сегодняшней встречи на соответствующие их задачам сектора», - сказал Валерий Бганба.

В свою очередь, Игорь Кошин согласился с намеченными планами рабочих групп.

«Цель нашего приезда заключается в том, чтобы каждый житель Абхазии почувствовал изменения в качестве жизни. Это будет главный результат нашего диалога», - подчеркнул Кошин.

Рабочим группам предстоит осуществить мониторинг целевого использования дополнительно представленной в 2018 году российской финансовой помощи по линии Минфина Абхазии и Национального банка.

Представители профильных абхазских министерств и ведомств вместе с российскими коллегами обсудят реализацию Инвестиционной программы на 2017-2019 годы, в рамках которой предусмотрена реализация 59 мероприятий с общим объемом финансирования 1 млрд 681 тысяча рублей, а также проанализируют повестку очередного предстоящего заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

Секторные рабочие группы будут работать над своими задачами в течение трех рабочих дней.

Об этом сообщает сайт КМ РА.