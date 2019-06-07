Суд признал несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Лакербая Л.И. сведения «…обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 г…», распространенные в главе IV «Абхазия в советское и постсоветское время», в параграфе 13 «Досрочные выборы президента Абхазии в 2014 г.» абзаце 3, на странице 421 учебника «История Абхазии с древнейших времен до наших дней» для 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений тиражом 8000 экз. под авторством О.Х. Бгажба и С.З. Лакоба.

Сухум. 11 июня 2019 г. Абхазия-Информ . Сухумский городской суд удовлетворил в полном объеме исковые требования бывшего премьер-министра Леонида Лакербая к Министерству образования и науки Республики Абхазия, Станиславу Лакоба и Олегу Бгажба «О защите чести, достоинства и деловой репутации».

Суд также обязал издателя - Министерство образования и науки РА удалить в изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземплярах учебников фрагмент предложения «…обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 г…» в главе IV «Абхазия в советское и постсоветское время», в параграфе 13 «Досрочные выборы президента Абхазии в 2014 г.» абзаце 3, на странице 421 учебника «История Абхазии с древнейших времен до наших дней» для 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений тиражом 8000 экз. под авторством О.Х. Бгажба и С.З. Лакоба в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Техническую работу (типографское ретуширование) по удалению указанных сведений возложить на министерство образования и науки Республики Абхазия.

Кроме того, суд обязал авторов Лакоба С.З., Бгажба О.Х. и издателя учебника «История Абхазии с древнейших времен до наших дней» для 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений - Министерство образования и науки РА опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Л.И. Лакербая сведения путем опубликования за свой счет в газете «Республика Абхазия» резолютивной части решения по настоящему делу в течение 10-ти дней со дня вступления решения в законную силу.

Настоящее решение Сухумского городского суда вступит в силу по истечении 20 дней в случае его не обжалования сторонами в кассационную коллегию по гражданским делам Верховного суда Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт http://sg-s.org/press-service/.