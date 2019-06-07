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Абхазия Информ

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РА

Новости Вторник, 11 июня 2019 14:43
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ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РА

Сухум. 11 июня 2019 г. Абхазия-Информ. Сегодня, 11 июня 2019 года, состоялось заседание президиума политической партии «Амцахара», посвященное общественно-политической ситуации накануне предстоящих выборов Президента РА и участию в них партии.

В работе Президиума приняли участие руководители всех региональных отделений партии, а так же представители села Тамыш Очамчырского района.

Выступавшие на Президиуме выражали  озабоченность состоянием здоровья лидера оппозиции Аслана Бжания, находящегося на лечении в Германии в связи с отравлением  накануне выборов,  и выражали надежду на его выздоровление и возможность возвращения в политическую жизнь Абхазии.

Участники заседания президиума  единогласно приняли  решение об участии политической партии «Амцахара» в дальнейшей политической борьбе и выборах Президента Республики Абхазия в августе 2019 года.

В связи с принятым решением намечено проведение региональных конференций партии для избрания делегатов на предстоящий съезд партии. 

Дата проведения съезда партии «Амцахара» будет объявлена позже

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