ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РА
Сухум. 11 июня 2019 г. Абхазия-Информ. Сегодня, 11 июня 2019 года, состоялось заседание президиума политической партии «Амцахара», посвященное общественно-политической ситуации накануне предстоящих выборов Президента РА и участию в них партии.
В работе Президиума приняли участие руководители всех региональных отделений партии, а так же представители села Тамыш Очамчырского района.
Участники заседания президиума единогласно приняли решение об участии политической партии «Амцахара» в дальнейшей политической борьбе и выборах Президента Республики Абхазия в августе 2019 года.
В связи с принятым решением намечено проведение региональных конференций партии для избрания делегатов на предстоящий съезд партии.
Дата проведения съезда партии «Амцахара» будет объявлена позже
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