ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РА

Сухум. 11 июня 2019 г. Абхазия-Информ. Сегодня, 11 июня 2019 года, состоялось заседание президиума политической партии «Амцахара», посвященное общественно-политической ситуации накануне предстоящих выборов Президента РА и участию в них партии.

В работе Президиума приняли участие руководители всех региональных отделений партии, а так же представители села Тамыш Очамчырского района.