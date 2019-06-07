В СУХУМЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ АППАРАТОВ СОВЕТОВ БЕЗОПАСНОСТИ АБХАЗИИ И РОССИИ

Приветствуя участников совещания, Хаджимба сказал: «Я рад вновь видеть вас здесь у нас в Абхазии. Идет совместная работа с Советом безопасности и другими структурными подразделениями, нацеленная на укрепление нашего сотрудничества. Мы готовы к выполнению полного объема уже начатых работ. Несомненно, это необходимо для нашего народа, для нашей страны. Есть ряд вопросов, которые мы с вами обсудим. Надеюсь, что будет понимание необходимости более активной работы для того, чтобы реализовать мероприятия, которые оговаривались, которые заложены в наши документы, особенно, в Договор 2014 года, и реализация многих направлении требует наших совместных усилий».

Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев поблагодарил Рауля Хаджимба за теплый прием:

«Спасибо за радушный прием и создание условий, в которых мы работаем. Мы вчера встречались с Вами и обсуждали широкую повестку, в которой были вопросы, которые требуют сегодня нашего обсуждения».

На встрече обсуждались вопросы хода реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, в том числе в части развития социальной и транспортной инфраструктуры.

Стороны также обсудили вопросы развития медицинской инфраструктуры, результаты диспансеризации, строительство нового пенитенциарного учреждения, функционирование многостороннего автомобильного пункта пропуска через абхазо-российскую границу, а также проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов мраморного клопа.