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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ АППАРАТОВ СОВЕТОВ БЕЗОПАСНОСТИ АБХАЗИИ И РОССИИ

Новости Вторник, 11 июня 2019 14:57
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В СУХУМЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ АППАРАТОВ СОВЕТОВ БЕЗОПАСНОСТИ АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 11 июня 2019. Абхазия-Инофрм. 11 июня состоялось совещание аппаратов Советов Безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации под председательством Президента РА Рауля Хаджимба.

Приветствуя участников совещания, Хаджимба сказал: «Я рад вновь видеть вас здесь у нас в Абхазии. Идет совместная работа с Советом безопасности и другими структурными подразделениями, нацеленная на укрепление нашего сотрудничества. Мы готовы к выполнению полного объема уже начатых работ. Несомненно, это необходимо для нашего народа, для нашей страны. Есть ряд вопросов, которые мы с вами обсудим. Надеюсь, что будет понимание необходимости более активной работы для того, чтобы реализовать мероприятия, которые оговаривались, которые заложены в наши документы, особенно, в Договор 2014 года, и реализация многих направлении требует наших совместных усилий».

Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев поблагодарил Рауля Хаджимба за теплый прием:

«Спасибо за радушный прием и создание условий, в которых мы работаем. Мы вчера встречались с Вами и обсуждали широкую повестку, в которой были вопросы, которые требуют сегодня нашего обсуждения».

На встрече обсуждались вопросы хода реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, в том числе в части развития социальной и транспортной инфраструктуры.

Стороны также обсудили вопросы развития медицинской инфраструктуры, результаты диспансеризации, строительство нового пенитенциарного учреждения, функционирование многостороннего автомобильного пункта пропуска через абхазо-российскую границу, а также проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов мраморного клопа.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 11 июня 2019 15:01

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