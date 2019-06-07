КОМИССИЯ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ РЕШИЛА Е ПРОВЕСТИ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА ВТОРОМУ ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СЕРГЕЮ БАГАПШУ

КАк сообщает пресс-служба Кабинета министров, комиссия единогласно приняла решение провести конкурс на лучший проект памятника второму президенту Республики Абхазия Сергею Багапшу и план благоустройства площади им. С. Багапша в Сухуме.

Сухум. 12 июня 2019. Абхазия-Информ . В среду, 12 июня, под председательством премьер-министра Валерия Бганба состоялось заседание государственной комиссии по монументальному искусству. Члены комиссии рассмотрели несколько эскизных проектов и обращений глав районных администраций о возведении памятников политическим и государственным деятелям страны.

Решено также объявить конкурс на лучший проект бюста С.В. Багапша, который планируется установить в г. Очамчыра. Итоги обоих конкурсов будут подведены 1 мая 2020 года.

«Говоря о благоустройстве площади им. С. Багапша, мы подразумеваем не отдельно взятые проект памятника и площади, а в совокупности ландшафтно-архитектурное решение площади. Естественно, исторические факты о Сергее Багапше и любые креативные идеи могут стать подспорьем для скульпторов и архитекторов», – отметил заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Батал Кобахия.

Комиссия также заслушала отчет рабочей группы министерства культуры и охраны историко-культурного наследия, созданной в соответствии с решением Государственной комиссии с целью проведения детального анализа памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг. в городе Гудаута.

Участники рабочей группы подготовили экспертное заключение. По результатам этого заключения комиссия посчитала нецелесообразным демонтаж памятника. Решено объявить конкурс на проект реконструкции мемориала погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993 годов. Памятник расположен в городе Гудаута по проспекту Героев. Сроки проведения конкурса ограничены 31-м декабря 2019 года .

Ранее, 22 марта 2019 года Государственной комиссией было рассмотрено обращение главы Администрации Гудаутского района об оказании содействия в строительстве нового мемориала на месте существующего памятника погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993 годов.

Государственная комиссия при Кабинете Министров Республики Абхазия по монументальному искусству была создана на основании Постановления Кабинета Министров от 29 октября 2015 года.