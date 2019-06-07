ДАУР КОВЕ: ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НЕ ПРИНИМАЛО НИЧЕГО ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ

В своей приветственной речи, Даур Кове призвал сопредседателей Женевских дискуссий обратить серьезное внимание на доклад премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, который был представлен парламенту Грузии 3 июня. Доклад касался отчета о ходе выполнения правительственной программы на 2018-2020 годы.

Сухум 13 июня 2019. Абхазия-Информ . 12 июня в МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Даура Кове с сопредседателями Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН, Евросоюза и ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД РА.

Глава МИД Абхазии сообщил, что согласно докладу, в 2018 году правительство Грузии выделило правительству Республики Абхазия порядка 600 тысяч лари на приобретение препаратов для борьбы с мраморным клопом. «Я хочу ответственно заявить, что правительство Республики Абхазия не принимало ничего от правительства Грузии. Все препараты, направленные на борьбу с мраморным клопом, поступавшие в Республику Абхазия, поступали по линии международных организаций, на деньги, которые выделяются донорскими организациями и никакого отношения к бюджету Грузии не имеют», – сказал Даур Кове.

Министр также заверил сопредседателей, что у абхазской стороны имеются все документы, подтверждающие получение этих грузов от международных организаций.

«Если у правительства Грузии есть документы, подтверждающие факт передачи правительству Абхазии препаратов по борьбе с мраморным клопом, то я считаю разумным и необходимым обнародовать эти документы», - отметил он.

Даур Кове также обратил внимание на сложившуюся тенденцию в грузинской политике, когда грузинское руководство представляет мировой общественности ситуацию, которая складывается в Республике Абхазия в своем свете. «В последнее время мы стали отмечать, что тему Абхазии стали использовать и во внутриполитической борьбе в грузинском правительстве», - добавил он.

В ходе встречи глава МИД Абхазии также подчеркнул, что правительство Грузии продолжает активно работать со списком «Отхозория – Татунашвили», инициированным партией «Европейская Грузия».

«Несмотря на наши консультации и предупреждения о том, что данный список не принесет ничего положительного переговорному процессу, правительство Грузии все равно приняло решение поддержать партию «Европейская Грузия», и список был внедрён. Это стало причиной приостановления формата МПРИ в городе Гал», - добавил он.

Даур Кове также обратил внимание сопредседателей на заявление официального представителя МИД Грузии от 3 июня о том, что грузинское внешнеполитическое ведомство продолжит работу с другими странами по санкционному списку «Отхозория – Татунашвили». Это заявление, по словам Кове, стало ответом на требование оппозиционной партии «Европейская Грузия» принять специальное постановление о ненадлежащем исполнении резолюции по этому списку.

Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар подчеркнул, что у всех общая цель - сделать встречу в Женеве максимально продуктивной.

Проведение очередного 48-го раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 2 - 3 июля 2019 года.

С абхазской стороны во встрече участвовали заместитель председателя СГБ Владимир Арлан, а также сотрудники МИД Абхазии - участники предстоящего раунда Женевских дискуссий Аляс Асабуа, Джамал Бганба и Мадина Шамба.