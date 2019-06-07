ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИСТУПИЛ К РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ФАКТАМ ПОХИЩЕНИЯ ГР. ДОЧИЯ И.Р. И УБИЙСТВА ОЗГАН Д.В.

15 мая 2019 г. Следственным управлением Генпрокуратуры РА окончено производством уголовное дело №316/816 по обвинению:

Как ранее сообщала Генпрокуртаура РА, 16 мая 2019 г. в Верховный суд РА было направлено уголовное дело по факту похищения гр. Дочия И.Р. и убийства Озган Д.В.

Сухум. 13 июня 2019. Абхазия-Информ . 13 июня 2019 года Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Мимозы Цушба приступил к рассмотрению по первой инстанции уголовного дела в отношении Дзидзария А.В., Блаб Г.А., Чантурия В.А., Дзидзария А.Г., Авидзба Д.Т.

Дзидзария Алхаса Валериевича, 1980 года рождения, уроженца и жителя с. Лыхны, Гудаутского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 119 (похищение человека, совершенное организованной группой), п. «б» ч. 3 ст. 160 (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 1 ст. 217 (незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия), п. «ж» ч. 2 ст. 99 (умышленное убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 217 Уголовного кодекса РА;

Блаб Генадия Анатолиевича 1968 года рождения, уроженца с. Отхара Гудаутского района, проживающего в с. Куланырхуа Гудаутского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 119 и п. «б» ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РА;

Чантурия Вардена Арзаметовича, 1962 года рождения, уроженца и жителя с. Лыхны Гудаутского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 119 и п. «б» ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РА;

Дзидзария Астамура Геннадьевича, 1981 года рождения, уроженца и жителя с. Лыхны Гудаутского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 99 и ч. 1 ст. 217 Уголовного кодекса РА;

Авидзба Джумбера Тарбеевича, 1981 года рождения, уроженца и жителя г. Гудаута, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 32, п. «а» ч. 3 ст. 119 и ч. 2 ст. 223 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере) Уголовного кодекса РА.

Дзидзария А.В., Блаб Г.А., Чантурия В.А. и Авидзба Д.Т. обвиняются в похищении гражданки Дочия Ирины Руслановны, имевшего место 2 июля 2016 года в г. Сухум и последующем вымогательстве имущества в особо крупном размере.

Дзидзария А.В. и Дзидзария А.Г. дополнительно обвиняются в умышленном убийстве гражданина Озгана Дмитрия Валиковича, произошедшем 8 ноября 2017 года в г. Гудаута, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

19 сентября 2018 года в ходе обыска по месту жительства Авидзба Д.Т. было обнаружено и изъято наркотическое вещество «марихуана» весом 5.5 грамм, за хранение которого Авидзба Д.Т. обвиняется дополнительно.