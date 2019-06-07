ДАНИЕЛЬ ГАСПАРЯН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ РОССИИ

12 июня в Сухуме состоялся открытый шахматный турнир, посвященный Дню России. В турнире участвовали более 60 шахматистов всех возрастов из всех районов Абхазии, а также гости из России.

Организаторами соревнования выступили представительство Россотрудничества в Абхазии и Федерация шахмат РА.

Руководитель представительство Россотрудничества в РА Вадим Чеха поздравил участников турнира с праздником и заверил, что этот турнир станет ежегодным, традиционным. В. Чеха выразил поддержку развитию детского спорта в Абхазии.

Итоги соревнования огласил старший референт представительства Россотрудничества в РА Борис Накопия

В результате бескомпромиссной борьбы победителем турнира стал Даниель Гаспарян

В соревнованиях среди школьников победил Дэниел Полей. Среди девушек победу одержала Дарья Касьян. Борис Накопия стал победителем среди ветеранов.

Все призеры были отмечены денежными призами, медалями и грамотами.