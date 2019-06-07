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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ, ГЕНДИРЕКТОРА ТЕЛЕКАНАЛА «АБАЗА ТВ РУСЛАНА ХАШИГ С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Новости Пятница, 14 июня 2019 10:38
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ, ГЕНДИРЕКТОРА ТЕЛЕКАНАЛА «АБАЗА ТВ РУСЛАНА ХАШИГ С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

 

Сухум. 14 июня 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравил председателя Союза журналистов Абхазии, генерального директора телеканала «Абаза ТВ», члена Общественной палаты, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени Руслана Хашиг с 60-летним юбилеем.

«Вы своей многолетней и плодотворной профессиональной деятельностью внесли значительный вклад в развитие журналистики Республики Абхазия.

Под Вашим руководством независимый телеканал «Абаза ТВ» уже больше десяти лет представляет широкой аудитории современный, качественный и оперативный информационный продукт.

Одним из важнейших направлений Вашей деятельности является воспитание и профессиональное обучение молодых кадров отечественной журналистики.

Следует отметить также активную работу возглавляемого Вами Союза журналистов, направленную в том числе и на укрепление сотрудничества с зарубежными коллегами», - отмечается в поздравлении президента.

Р. Хаджимба пожелал Р. Хашиг крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

 

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 14 июня 2019 10:42

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