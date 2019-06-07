РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ, ГЕНДИРЕКТОРА ТЕЛЕКАНАЛА «АБАЗА ТВ РУСЛАНА ХАШИГ С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

«Вы своей многолетней и плодотворной профессиональной деятельностью внесли значительный вклад в развитие журналистики Республики Абхазия.

Под Вашим руководством независимый телеканал «Абаза ТВ» уже больше десяти лет представляет широкой аудитории современный, качественный и оперативный информационный продукт.

Одним из важнейших направлений Вашей деятельности является воспитание и профессиональное обучение молодых кадров отечественной журналистики.

Следует отметить также активную работу возглавляемого Вами Союза журналистов, направленную в том числе и на укрепление сотрудничества с зарубежными коллегами», - отмечается в поздравлении президента.

Р. Хаджимба пожелал Р. Хашиг крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.