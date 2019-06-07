РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ, ГЕНДИРЕКТОРА ТЕЛЕКАНАЛА «АБАЗА ТВ РУСЛАНА ХАШИГ С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
Сухум. 14 июня 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравил председателя Союза журналистов Абхазии, генерального директора телеканала «Абаза ТВ», члена Общественной палаты, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени Руслана Хашиг с 60-летним юбилеем.
«Вы своей многолетней и плодотворной профессиональной деятельностью внесли значительный вклад в развитие журналистики Республики Абхазия.
Под Вашим руководством независимый телеканал «Абаза ТВ» уже больше десяти лет представляет широкой аудитории современный, качественный и оперативный информационный продукт.
Одним из важнейших направлений Вашей деятельности является воспитание и профессиональное обучение молодых кадров отечественной журналистики.
Следует отметить также активную работу возглавляемого Вами Союза журналистов, направленную в том числе и на укрепление сотрудничества с зарубежными коллегами», - отмечается в поздравлении президента.
Р. Хаджимба пожелал Р. Хашиг крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.
Последнее от
- ДАНИЕЛЬ ГАСПАРЯН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ РОССИИ
- ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИСТУПИЛ К РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ФАКТАМ ПОХИЩЕНИЯ ГР. ДОЧИЯ И.Р. И УБИЙСТВА ОЗГАН Д.В.
- ДАУР КОВЕ: ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НЕ ПРИНИМАЛО НИЧЕГО ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИИ
- КАРАСИН И АБАШИДЗЕ ОБСУДЯТ В ПРАГЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ГРУЗИИ
- КОМИССИЯ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ РЕШИЛА Е ПРОВЕСТИ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА ВТОРОМУ ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СЕРГЕЮ БАГАПШУ