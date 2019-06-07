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Абхазия Информ

16 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Новости Пятница, 14 июня 2019 13:13
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16 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Сухум. 14 июня 2019. Абхазия-Информ. В третье воскресенье июня в Абхазии, по многолетней традиции, отмечают День медицинского работника (День медика). С наступающим профессиональным праздником сотрудников всех медицинских учреждений Абхазии поздравляет министр здравоохранения ТамазЦахнакия.

"Уважаемые коллеги, друзья! От всей души поздравляю всех вас, кто по зову сердца связал свою судьбу с благородной профессией медика. Своим ежедневным трудом, чувством долга, добротой и милосердием вы подтверждаете высокое звание медицинского работника.

Несмотря на то, что День медицинского работника отмечается в воскресенье, эта профессия не знает праздников и выходных. Многие из вас встретят праздник на работе – у постели больного, в машине скорой помощи, в операционной.

Хочу пожелать всем медицинским работникам нашей страны, чтобы работа, направленная на сохранение жизни и здоровья наших граждан, придала каждому врачу, акушеру и медицинской сестре жизненных сил и крепости духа!

С праздником, дорогие коллеги, здоровья, успехов и всего самого доброго!" - говорится в поздравлении министра здравоохранения Абхазии ТамазаЦахнакия.

По данным Минздрава, в Абхазии 774 врача, включая сотрудников СЭС, 1545 человек – это средний медицинский персонал (включая СЭС), 446 человек - младший медицинский персонал, 433 человека - прочий медицинский персонал. Таким образом в системе здравоохранения работают 3298 человек.

В Абхазии функционируют 13 республиканских медучреждений, 6 центральных районных больниц, 11 поликлиник, 75 сельских врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, 6 управлений (отделов) здравоохранения.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 14 июня 2019 13:26

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