ПРЕЗИДЕНТ ВРУЧИЛ МЕДАЛИ «ЗА ПОБЕДУ» ВЕТЕРАНАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, СЛУЖАЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ

Сухум. 14 июня 2019. Абхазия-Информ . 14 июня президент Рауль Хаджимба на торжественном собрании по случаю 27-ой годовщины со дня образования Государственной службы охраны вручил медали за вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

«Хорошо помню, как создавалась эта структура. Это были ребята, которые встали рядом с Владиславом Григорьевичем Ардзинба... Они не жалели себя и не боялись опасностей. Было важно охранять президента во время войны, но многие ребята, оставив эту службу, ушли на фронт . …. Было трудно и после войны, особенно в Галском районе. Многие военнослужащие ГСО не только охраняли первых лиц государства, но защищали покой граждан.

Вечная слава погибшим героям. Тем, кто служит сегодня, ветеранам, семьям погибших желаю мира и добра», - сказал Президент.

Юбилейными медалями за вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов награждены:

Погибшие во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.:

1. АГРБА Рудик Шотаевич (посмертно)

2. КВИРАЯ Беслан Борисович(посмертно)

3. ХВАРЦКИЯ Адгур Владимирович(посмертно)

Погибшие при исполнении служебного долга

4. ГОГИЯ Отари Адамурович (посмертно)

5. ПАНДАРИЯ Тенгиз Владимирович (посмертно)

6. САНГУЛИЯ Дмитрий Львович (посмертно)

7. ЦУГБА Ремзи Хирбеевич (посмертно)

Сотрудники ГСО РА, ушедшие из жизни в послевоенное время:

8. АРДЗИНБА Гембер Платонович (посмертно)

9. БЕРЗЕНИЯ Вахтанг Евгеньевич (посмертно)

10. БУТБА Вальмер Авалионович (посмертно)

11. ГВИНДЖИЯ Батал Владимирович (посмертно)

12. САМСОНИЯ Рамаз Апполонович (посмертно)

Медали "За Победу" удостоены 53 действующих сотрудники ГСО РА и 26 ветеранов ГСО.

Перед началом торжественного собрания состоялась официальная церемония выноса знамени Государственной службы охраны.

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