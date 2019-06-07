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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ТПП РА ВСТРЕТИЛАСЬ С МЭРОМ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО МАРСЕЛЛО КИВЕЛЛА

Новости Суббота, 15 июня 2019 15:23
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ПРЕЗИДЕНТ ТПП РА ВСТРЕТИЛАСЬ С МЭРОМ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО МАРСЕЛЛО КИВЕЛЛА

Сухум. 15 июня 2019. Абхазия-Информ. На полях XI Всемирного конгресса торговых палат, который проходил в в Бразилии в г. Рио-де-Жанейро с 12 по 14 июня, президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава встретилась с мэром Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла.

В рамках встречи президент ТПП вручила мэру памятный подарок – монету «Сухум 2500 лет» и вкратце рассказав об истории города, пригласила Марсело Кривелла посетить Абхазию.

Мэр Рио-де-Жанейро серьезно заинтересовался Абхазией и поручил своим помощникам организовать ему личную встречу с абхазской делегацией в его кабинете.

Во время переговоров, которые проходили с участием журналистов, Марсело Кривелла сообщил Тамиле Мерцхулава о том, что он уже успел ознакомится с историей Абхазии, узнал о вероисповедании ее жителей, а также нашел республику на карте мира. Мэр Рио-де-Жанейро поинтересовался действительно ли абхазский язык самый сложный язык в мире, а также количеством туристов, посещающих Абхазию ежегодно. Ну и, конечно же, спрашивал, развит ли в Абхазии такой вид спорта, как футбол, понравился ли гостям Рио-де-Жанейро.

В свою очередь, Тамила Мерцхулава рассказала мэру об Абхазия, ее торгово-экономических аспектах, о существующем товарообороте между Абхазией и Бразилией, который за 2018 год составил почти четыре миллиона долларов США. Она сообщила, что из Бразилии в Абхазию импортируется мясная продукция и субпродукты.

Марсело Кривелла выразил готовность оказать содействие абхазской делегации по разным интересующим её вопросам сотрудничества, что послужило бы наращиванию контактов между предпринимательскими кругами обеих стран.

По окончанию встречи мэр Рио-де-Жанейро вручил президенту ТПП памятные подарки, искренне поблагодарил абхазскую делегацию за участие в XI Всемирном конгрессе торговых палат, и за возможность открыть для себя такую новую республику, как Абхазия.

На встрече президента ТПП сопровождала начальник Управления по туризму Инара Даурова.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 15 июня 2019 15:28

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