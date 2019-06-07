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Абхазия Информ

МИНИСТЕРСТВО ПО КУРОРТАМ И ТУРИЗМУ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНЦИДЕНТОВ С ОТДЫХАЮЩИМИ РЕКОМЕНДУЕТ ЭКСКУРСОВОДАМ СРАЗУ ЖЕ ОБРАЩАТЬСЯ В МВД

Новости Понедельник, 17 июня 2019 11:13
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Сухум. 17 июня 2019. Абхазия-Информ. В связи с инцидентом, который произошёл 14 июня 2019 года на экскурсионном маршруте «Юпшарский каньон - Озера Рица», а также участившимися провокациями на других экскурсионных маршрутах, министерство по курортам и туризму Абхазии сообщает всем туроператорам республики, оказывающим экскурсионные услуги, провести инструктаж с персоналом о поведении экскурсовода и водителя при возникновении нестандартных ситуаций и провокационных действий туристов на экскурсионных маршрутах.

В случаях возникновения подобных ситуаций следует обращаться незамедлительно в министерство внутренних дел Республики Абхазия.

Инцидент произошел 14 июня по дороге на озер Рица. Один из многочисленных экскурсантов во время остановки экскурсионного автобуса решил сфотографироваться шотландской юбке (килте) на фоне живописного горного пейзажа. Вызывающее поведение заезжего экскурсанта вызвало весьма бурную реакцию со стороны местных работающих мужчин, не обошлось и без рукоприкладства. Данный инцидент был снят на телефон и размещен в соцсетях, чем вызвал бурную реакцию абхазского сегмента соцсетей. Некоторые осуждают происшедшее, иные пишут о том, что эта стычка – подставной спектакль с участием двух парней, где один снимал на камеру, а другой «работал». В соцсетях пишут, что это - провокация направленная на дискредитацию абхазского курорта.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 17 июня 2019 11:21

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