СУХУМСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НЕ РАБОТАЮТ ИЗ-ЗА ВЫШЕДШЕГО ИЗ СТРОЯ НАСОСА

Глава Администрации г. Сухум Адгур Харазия сообщил в эфире «Абаза ТВ», что в мире существует практика, когда в случае аварии на очистных сооружениях допускается аварийный вырос глубоко море, поскольку оно самоочищается за счет водообмена.

В апреле сгорел насос, от которого зависит работа всей очистной станции. Харазия сообщил, что поставщики – дилеры из Краснодара еще в апреле заказали новый насос, который поступит в Сухум не раньше сентября 2019 года. Что касается сгоревшего насоса, то его уже отправили на ремонт в г. Краснодар. По словам Харазия, на его ремонт, в лучшем случае, уйдет полтора месяца.

Очистные сооружения, расположенные в 13 километрах от Сухума в селе Нижняя Эшера, сильно пострадали в ходе боевых действий во время Отечественной войны народа Абхазии и не функционировали более 20 лет. Все это время производился глубоководный сброс городских стоков в море на глубиноу более 100 метров.

В июле 2016 г. был введен в эксплуатацию новый комплекс очистных сооружений, построенный за счет российской финансовой помощи. Объект ежедневно принимает более 30 тысяч кубометров сточных вод. Канализационная вода проходит несколько этапов биологической очистки: грубая очистка, отделение от песка и масел, аэрации (очистка бактериями), механическое отстаивание, отделение осадков и обеззараживание.

Главный санитарный врач столицы Алла Беляева сообщила журналистам, что коммунальные службы Администрации г. Сухум непосредственно занимаются вопросом замены насоса. Новый насос, а также запчасти к вышедшему из строя насоса уже заказаны.

По словам Беляевой, пока бактериологические показатели морской воды в норме. «В виду того, что морская вода пока прохладная, микроорганизмы не столь интенсивно размножаются. Но по мере того, как море будет прогреваться, риск подхватить кишечную инфекцию будет расти. В этом вопросе важна не только температура морской воды, но механизм самоочищения. Море обладает большим резервом биологической очистки. В случае шторма слои воды перемешиваются и очищаются. Мы осуществляем контроль морской воды. В случае ухудшения биологических показателей, будут приниматься иные решения. Возможно и закрытие пляжей. Но пока вопрос так не стоит», - сказала она.

На вопрос, а как обстоят дела с питьевой водой, Алла Беляева ответила: «Питьевая вода постоянно контролируется. Один раз в неделю производится забор воды из 18 контрольных точек. В настоящее время ситуация с питьевой водой достаточно ровная. Однако я рекомендую не рисковать и пить кипяченную воду».