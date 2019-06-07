Сухум. 17 июня 2019. Абхазия-Информ. Летний оздоровительный лагерь «Алашарбага» на базе средней школы №12 закрыт в этом году из-за отсутствия финансирования, сообщил «Абхазия-Информ» источник в Администрации г. Сухум. На протяжении семи лет лагерь дневного типа был весьма успешным проектом городских властей. В летнем лагере было налажено трехразовое питание, дневной сон, работали различные кружки, проводились познавательные экскурсии и лекции, развлекательные и спортивные игры.

Каждое лето в пору школьных каникул перед работающими родителями встает вопрос, на кого оставить детей, в какие секции и кружки, как лучше организовать детский отдых. Время советских пионерлагерей, которыми славилась Абхазия, давно ушло в прошлое.

Корр. «Абхазия-Информ» поинтересовалась, что столица может предложить детям на период летних каникул.

Традиционно, в Сухуме летом продолжают работать Сухумский Дом Юношества, где много интересных секций, а также две частные образовательные школы, где организуют за определенную плату группы дневного пребывания.

Летний лагерь в горах, который несколько лет подряд организовывало министерство образования и науки, в этом году также пока не получил финансирования. Как разъяснил на недавнем заседании Кабмина премьер-министр Валерий Бганба, вопрос лагеря снят с повестки дня до получения отчета р средствах, потраченных на организацию лагеря в 2018 году.

В Сухумской спортшколе №1 - летние каникулы. Исключение составляет одна секция плавания.

Как это ни покажется странным, в городе с населением более 60 тысяч человек, расположенном на берегу Черного моря, нет ни одного открытого плавательного бассейна, уже не говоря о закрытом.

Фактически на энтузиастах держится яхт-клуб, куда с удовольствием ходят дети.

А спрос на тренеров по плаванию растет из года в год. Родители хотят, чтобы их дети научились хорошо плавать, а не просто едва держаться на воде.

Некоторых школьников оправляют летом в деревни - к бабушкам и дедушкам. В тех семьях, где нет бабушек и дедушек, или они также работают, дети вынуждены коротать летние дни дома либо во дворе, без присмотра. Есть и такие, кто вынужден проводить время с родителями на работе, благо детей есть гаджеты с интернетом.

Отсутствие финансируемых государством летних лагерей в какой-то степени компенсируется частной инициативой. Предприимчивые женщины, имеющие опыт педагогической работы, открывают небольшие группы дневного пребывания и приглашают желающих через социальные сети.

В летний период школы со своими спортзалами и компьютерными классами пустуют, а жаль. У нас немало преподавателей, которые в летнее время вынуждены подрабатывать в сфере туризма, проводить различные экскурсии. А ведь они могли бы за определенную плату проводить с детьми познавательные беседы о культуре, искусстве, экологии, организовывать спортивные игры, обучать компьютерной грамоте и пр..

Люди за тысячи километров едут в Абхазию, чтобы посмотреть ее красоты, покупаться в теплом и чистом море, надышаться её горным воздухом. В республике вроде нет противников организованного детского летнего отдыха. Этому вопросу посвящалось немало круглых столов и дискуссий, а воз и ныне там. В свое время много интересных предложений было высказано Сухумским Домом Юношества, у которого есть отличный опыт организации детских лагерей на Ауадхаре.

Фото Sputnik Абхазия