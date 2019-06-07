СОТРУДНИКИ МЧС АБХАЗИИ СОВЕРШИЛИ ПРОБНЫЙ МОРСКОЙ РЕЙС ИЗ СУХУМА В СОЧИ
Сухум. 18 июня 2019. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии совершили пробный морской рейс из Сухума в Сочи, сообщила пресс-служба МЧС сегодня на своей странице в Фейсбуке.
Впервые за последние 27 лет спасательный катер из Абхазии пересек морскую границу республики.
По словам руководства МЧС, целью данного рейса была отработка механизмов и согласование с различными ведомствами процедуры пересечения российско-абхазской границы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для транспортировки пострадавших при чрезвычайных ситуациях в лечебные учреждения России морским путем.
Режим упрощенного пересечения границы между Абхазией и Российской Федерации при возникновении ЧС предусмотрен межправительственным соглашением от 2011 года.
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