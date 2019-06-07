Сухум. 18 июня 2019. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии совершили пробный морской рейс из Сухума в Сочи, сообщила пресс-служба МЧС сегодня на своей странице в Фейсбуке.

Впервые за последние 27 лет спасательный катер из Абхазии пересек морскую границу республики.