ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТПРОГРАММЫ ПРИОБРЕТЕНО И РАСПРЕДЕЛЕНО 20 НОВЫХ АВТОБУСОВ

Премьер-министр Валерий Бганба сообщил, что к настоящему времени прибыло 20 автобусов, 5 из которых будут направлены в Гагрский район, 5 – в Гудаутский, 5 – в г. Сухум, три – в Ткуарчал, один автобус – в Очамчыру и еще один – в Абхазский государственный университет. Ожидается прибытие еще 13 городских автобусов, которые будут переданы столице.

В начале июля будут доставлены 15 школьных и 14 сельских автобусов. В Галский район будет направлено три автобуса.

Президент Рауль Хаджимба, присутствовавший на церемонии передачи транспорта, прокомментировал значение этой программы для государства:

«Имевшийся автобусный парк в значительной степени постарел, необходимо было его обновить. Автобусы нужны, нужно перевозить наших людей, туристов. Мы туристическая страна, и это приобретение принесет пользу и этой сфере».

Глава г. Новый Афон Феликс Даутия не скрывал радости. Он отметил, что автобусы станут важным приобретением для жителей курортного города.

«У нас своих автобусов не было, ни школьного, ни городского. От имени горожан хочу поблагодарить всех, кто занимался этим вопросом», - сказал Ф. Даутия.

Необходимость замены устаревшего автотранспорта отмечали и водители автобусов.

«Мы до сих пор ездили на автобусах компании Икарус, им около 40 лет. Сами понимаете, как сложно найти запчасти на такой старый транспорт. Я сам из Ткуарчала. Это удаленный город, автобусы нам были очень нужны», – отметил водитель Гурам Какоба.

В общей сложности автобусный парк Абхазии пополнится 63 машинами.

В марте этого года премьер-министр Валерий Бганба издал распоряжение о направлении средств в размере 162,881 млн рублей на финансирование расходов, связанных с приобретение и доставкой автобусов.

Распоряжение было издано в целях реализации положений протокола 17 заседания по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 25 декабря 2018 г. и решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РФ и РА от 26 марта 2019 года.